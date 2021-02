Aufgrund der Coronapandemie und den daraus ressultierenden Reisebeschränkungen haben sich die Veranstalter The Tire Cologne dazu entschlossen, auch auf Durchführung der reduzierten Variante der Kölner Reifenmesse zu verzichten. „Die Koelnmesse und der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) als ideeller Träger haben die Entwicklung der Pandemie und die aktuellen politischen Maßnahmen intensiv verfolgt und besonders die möglichen Folgen auf das Messegeschehen aller Beteiligten analysiert. Leider hat sich nicht, wie gehofft, eine deutliche Verbesserung der Situation in Deutschland, Europa und der ganzen Welt eingestellt. Als Konsequenz der aktuellen Faktenlage wird die THE TIRE COLOGNE Extra Edition im Mai abgesagt und wir kehren zum turnusgemäßen Veranstaltungsrhythmus zurück“, erklärt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. Und Yorick M. Lowin, Geschäftsführer des BRV, ergänzt: „Gemeinsam fokussieren wir unsere Kräfte jetzt auf die Veranstaltung im kommenden Jahr, um die THE TIRE COLOGNE wieder als globale Branchenleitmesse zu positionieren.“

The Tire Cologne 2022 vom 24. bis 26. Mai 2022

Grundsätzlich und ungeachtet der nach Absage der letztjährigen TTC beschlossenen Sonderedition 2021 bleibt die THE TIRE COLOGNE nach Angaben der Veranstalter in ihrem bisherigen Rhythmus. Das heißt: The Tire Cologne wird immer in den geraden Kalenderjahren im Mai/Juni in Köln durchgeführt. Das Team der THE TIRE COLOGNE wird die Vertriebsaktivitäten für die turnusgemäße THE TIRE COLOGNE 2022, die vom 24. bis 26. Mai 2022 stattfindet, sofort starten.