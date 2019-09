Neben Kombiverkehr feiert auch TFG Transfracht dieses Jahr das 50-jährige Bestehen – das Unternehmen war im Zuge des Kombiverkehr-Starts 1969 gegründet worden. Dieses Jahr will der Seehafen-Hinterlandspezialist die Marke von einer Million TEU (twenty-foot equivalent unit) knacken. Nach Angaben von Dr. Bernd Pahnke, Sprecher der Geschäftsführung von TFG, beförderte das Hamburger Unternehmen 2018 rund 960.000 TEU. „Wir sind damit im Hinterlandverkehr der deutschen Häfen Marktführer für Container“, sagt er gegenüber trans aktuell. Dabei will das Unternehmen von dem politischen Ziel profitieren, den Anteil der Schiene am Modal Split zu erhöhen. Im Modal Split der deutschen Seehäfen im Containerverkehr betrage der Schienenanteil gegenüber dem Lkw bereits 55 Prozent gegenüber 42,8 Prozent. „Der Containertransport auf der Schiene ermöglicht stabile und planbare Transporte“, sagt Pahnke.

Fahrermangel hilft

Die Durchschnittsentfernung liege für einen Transport bei rund 600 Kilometern, sodass TFG auch indirekt vom Fahrermangel profitiert habe. „Andererseits müssen die Container auf der letzten Meile rund 28 Kilometer befördert werden – da haben auch wir den Fahrermangel gemerkt“, sagt Pahnke. Um das eigene Angebot auszubauen, ist TFG bemüht, noch dieses Jahr auch die Westhäfen an das eigene Albatros-Express-Netzwerk anzuschließen, zuallererst Rotterdam. Seit Mai fährt Transfracht auch den Hafen Koper in Slowenien an und bindet so mit einem wöchentlichen Regelfahrplan Österreich sowie Süddeutschland an. „Die Reeder gehen immer häufiger den Weg, auch im Mittelmeer anzudocken“, sagt Pahnke – für den Süden der Republik bedeute das eine Laufzeitersparnis von sieben bis zehn Tagen.

Foto: Ilona Jüngst Dr. Bernd Pahnke, Sprecher der Geschäftsführung von TFG Transfracht: „Wir sind im Hinterlandverkehr der deutschen Häfen Marktführer für Container."

Zu erkennen, welche Routen die besten sind, ist eine Funktionalität der Container-Buchungsplattform Box2Rail. Das System ermittelt über die Pflichteingaben Start- und Zielort, Versanddatum und Containerart die beste Schienenverbindung und ist vor allem auf kleine und mittelständische Unternehmen ausgelegt. Zu den weiteren Funktionalitäten im Rahmen des neuen Set-ups gehört die Möglichkeit einer Sofortpreis- und Kapazitätsanfrage, die neben der Schiene auch den Lkw berücksichtigt. So können Transfracht-Kunden jetzt auch über TFG den Transportpartner über die letzte Meile buchen und zwischen Früh-,Nachmittags- und Abendzustellung unterscheiden.