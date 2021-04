Auf Initiative des Unternehmens und der Gemeinde wurde auf dem Betriebsgelände von Ebeling Logistik in Wedemark ein Test-Drive-In errichtet.

Die Teststation bei Ebeling hat zu Wochenanfang ihren Betrieb aufgenommen, seitdem werden täglich rund 120 Personen getestet. Die Fahrer werden sitzend im Auto getestet.

Die Teststation entstand in Zusammenarbeit des Unternehmens Ebeling, der Gemeinde und mit der Sozialstation Wedemark und der Tagespflege zur Eiche aus Bissendorf.

Auch Mitarbeiter werden getestet

„Wir wollen dafür sorgen, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen getestet werden können und haben deshalb unser Gelände samt Logistik und Personal für einen Test-Drive-In zur Verfügung gestellt“, sagt Geschäftsführer Georg Ebeling.

„Durch unsere Nähe zur Autobahn bieten wir allen Fahrern an, sich kurz bei uns testen zu lassen. Zur eigenen Sicherheit und zum Schutz aller Mitbürger.“ Und natürlich denkt der Unternehmer auch an sein rund 400-köpfiges Team samt Familien. Bereits am ersten Tag wurden im Probelauf 120 Tests durchgeführt.

Die Tests werden mit und ohne Anmeldung durchgeführt. Das Ergebnis wird vor Ort mitgeteilt oder direkt auf das Smartphone geschickt. Eine Anmeldung verkürzt gegebenenfalls eine Wartezeit.

Das Testzentrum ist jeweils am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 16 Uhr, am Mittwoch von 14 bis 21 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr geöffnet.