Die besten Geschichten schreibt das Leben – wenngleich manches nur in der Nachbetrachtung als Anekdote lustig erscheint. So beispielsweise die alljährlichen Diskus­sionen, ob eine Straße rechtzeitig von Schnee und Eis befreit wurde. Oder noch schlimmer: Warum der Winterdienst einen Weg komplett ausgespart hat. Die dann folgenden Diskussionen sind langwierig – und das Ganze kostet den Dienstleister unter Umständen viel Geld.

Route aufzeichnen

Im Vorteil ist derjenige, der eine Telematik an Bord hat, die dem Fahrer des Räumfahrzeugs nicht nur den richtigen Weg weist, sondern auch gleich die Route aufzeichnet und festhält, ob das Räumschild abgesenkt war und ob gestreut wurde. Hinzu kommt etwa die Möglichkeit, Hindernisse zu erfassen, die eine Durchfahrt verhindern. So kommen erst gar keine Diskussionen auf, und Regressforderungen können fundiert zurückgewiesen werden. Zu finden sind diese Lösungen auf eurotransport connect – dem Portal für eine verlässlcihe Beratung in Sachen Telematik vom Steinbeis-Transferzentrum Telematik und dem ETM Verlag.

Telematiksuche erleichtert

Nicht minder anspruchsvoll ist aber die Suche nach der passenden IT-Lösung in anderen Bereichen. Egal, ob es sich dabei um logistische Standards wie Komplett- und Teilladungen, Stückgut oder auch Lösungen für Entsorger handelt. Gleiches gilt für das Tracken einzelner Ladungsträger oder auch bei Tank- und Silofahrzeugen.

Doch egal, in welchem Kontext die Telematik zum Einsatz kommt, die Auswahl des Systems gehört für Unternehmen im Transportgewerbe sicherlich nicht zu den liebsten Aufgaben. Das liegt zum einen an der Unübersichtlichkeit des Markts, zum anderen aber auch an den damit verbundenen Kosten. Hinzu kommt noch eine weitere Sorge bei der Investition in eine schon aufgrund der Summe langfristig angelegte Lösung: Setzt man aufs falsche Pferd, sind die Folgen unter Umständen über Jahre hinaus zu spüren.

Eigene Bedarfe ermitteln

Demzufolge gilt es, die eigenen Bedarfe zu ermitteln und sie mit den am Markt befindlichen Lösun­gen abzugleichen. Dabei wird schnell klar: Jeder kann alles. Nur bringt eben der eine Anbieter die gewünschten Funktionalitäten von Haus aus mit, während der andere sie in langwierigen – und teuren – Anpassungen hinzufügt. Besser ist es da, ein Lastenheft vorlegen zu können, um nachträgliche böse Überraschungen zu vermeiden. „Denn so kann und muss der Anbieter offenlegen, was seine Lösung sozusagen von der Stange mitbringt und welcher Aufwand und damit welche Kosten durch entsprechende individuelle Anpassungen entstehen“, erklärt Professor Heinz-Leo Dudek vom Steinbeis-Transferzentrum Telematik. Unter dessen Federführung ist das Portal eurotransport connect entstanden, das diese Probleme löst.

