Beim diesjährigen „Talk am Truck“ anlässlich des Truck Grand Prix ging es am Stand des FERNFAHRER um die massive Zunahme von Stauendeunfällen und den richtigen Einsatz von Notbremsassistenten. BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dirk Engelhardt forderte zu einer konzertierten Aktion auf.

Seit ein paar Tagen steht nun der Film „Nerven behalten“ im Netz. Darin ist zu sehen, wie sechs Fahrer und zwei Fahrerinnen, ausgewählt von FERNFAHRER und MAN Trucker´s World, einen Tag lang auf dem Dekra-Testgelände in Klettwitz den Emergency Brake Assist 2, kurz EBA2, von MAN selber erleben können. In der Ausgabe 8/2018 des FERNFAHRER, die am 7. Juli erscheint, gibt es dazu einen ausführlichen Hintergrundbericht. Vier der teilnehmenden Fahrer, Sven Acker, Axel Flaake, Wolfgang Friedrich und Hannes Gläser, waren nun am 30.6. in der Hitze der Eifel bei der Premiere des Films am Stand des FERNFAHRER auf dem Nürburgring dabei und schilderten noch einmal ihre persönlichen Eindrücke.

Danach diskutierten sie mit MAN ProfiDrive-Trainer Michael Noll, Polizeidirektor Dieter Schäfer aus Mannheim sowie Prof. Dirk Engelhardt, Hauptgeschäftsführer des BGL, über die Ursachen der zunehmenden Stauendeunfälle und die Frage, wie man Fahrer besser über die Technik und Wirkung von Notbremsassistenten aufklären könne. Eine rund 30-minütige Zusammenfassung der Talkrunde, inklusive des EBA2-Films, haben uns die Kollegen der Sendung Motordialog dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Sie ist hier zu finden.

BGL fordert zu gemeinsamer Aufklärungskampagne auf

Am Ende der Talkrunde, leider in diesem Mitschnitt nicht zu sehen, forderte Engelhardt schließlich dazu auf, dass der beim Truck Grand Prix gastgebende ADAC Mittelrhein, Dekra, FERNFAHRER sowie alle sieben Hersteller, die ja über ihre eigenen Kanäle verfügen, gemeinsam alles unternehmen sollten, dass die Erkenntnisse aus dem Demo-Film weiter verbreitet werden müssen, um noch mehr Fahrer über die Wirkung von Notbremsassistenten aufzuklären. „Lassen Sie uns bitte gemeinsam nach Lösungen suchen“, forderte Engelhardt auf, „um diese schlimmen Unfälle zu verringern.“ Ein Vorschlag, dem wir von der Redaktion des FERNFAHRER gerne nachkommen.