Immer am dritten Donnerstag im April öffnen Unternehmen und Institutionen der Logistikbranche die Pforten für die Öffentlichkeit. Sie wollen zeigen, was die Logistik leistet. Als Dienstleister für die Versorgung von Menschen und Fabriken oder auch als potenzieller Arbeitgeber für Schulabgänger, Studierende oder Wechselwillige. In diesem Jahr sind mehr als 100 Veranstaltungen angemeldet. Logistik TV begleitet die zentrale Veranstaltung im House of Logistics and Mobility (HOLM). Von 12 bis 14 Uhr findet ein Logistik-Lunch statt, der live gestreamt wird.

Neben einem Paneltalk mit Logistik-Profis geben in Einzelinterviews unter anderem Norbert Brandau von Amazon Deutschland, Alexander Handschuh vom Deutschen Städte- und Gemeindebund und Frauke Heistermann von den Wirtschaftsmachern Einblicke in die Welt der Logistik. Dazu gibt´s Live-Schaltungen von den Events bei Brunsbüttel Ports, Amazon Frankenthal, beim Exoskelette-Hersteller hTRIUS sowie Hellmann Völklingen.