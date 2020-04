Tag der Logistik der Bundesvereinigung Logistik (BVL) am 16. April 2020 ist wegen Corona eine virtuelle Bühne. Rund 50 virtuelle Angebote sind im Programm.

Die Aktion „Tag der Logistik“ sei seit vielen Jahren eine Gelegenheit, die Türen für Besucher zu öffnen und so die Leistungen von Logistik und Supply-Chain-Management bekannter zu machen und so für ein besseres Image zu Sorgen. In Anbetracht der Corona-Pandemie gelte es nun aber neue Wege zu beschreiten, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Digitalisierung in der Logistik

Nun hält die Digitalisierung der Logistik nicht nur bei den Prozessen Einzug. Auch am Tag der Logistik am 16. April 2020 wird es digital und virtuell: Mit Webinaren, Videokonferenzen, Live-Streams, Vlogs, Blogs, Fotos präsentiert sich sowohl die BVL als auch zahlreiche Logistiker. Rund 50 virtuelle Angebote sind derzeit im Programm, für die sich jeder kostenfrei anmelden kann, der mehr über Logistik und Supply-Chain-Management wissen möchte. Alle verfügbaren Veranstaltungen am 16. April 2020 mit Anmeldemöglichkeit gibt es jederzeit aktuell.

Unternehmen entscheiden

Die BVL stelllt aber auch klar, dass sie zwar Initiatorin ist, aber nicht Veranstalter. Veranstalter seien die einzelnen Unternehmen, Organisationen oder Bildungseinrichtungen. Es sei letztlich deren Entscheidung, ob sie ihr Angebot am Tag der Logistik aufrechterhalten oder ihr Programm absagen. Ein Teil der Unternehmen habe die geplanten Veranstaltungen auch abgesagt oder verschoben, statt auf virtuelle Möglichkeiten zu setzen.