Die Stückgutkooperation Cargo Trans Logistik (CTL) nimmt in Düsseldorf eine neue Umschlagbasis mit 4.000 Quadratmeter Fläche in Betrieb.

Der neue CTL-Standort in Düsseldorf hat 4.000 Quadratmeter Umschlagsfläche, die Stückgutkooperation baut dort zudem eigene Nahverkehrsstrukturen auf und stellt Güter direkt zu.

Neues West-Hub in Düsseldorf

„Mit dem neuen West-Hub bieten wir unseren Partnern in einer herausfordernden Region die größtmögliche Flexibilität, um auch auf Auftragsspitzen optimal reagieren zu können“, sagt CTL-Vorstand Francesco De Lauso. Nach CTL-Angaben trage man mit dem neuen Standort dem anhaltenden Wachstum und der positiven Entwicklung der Partnerunternehmen Rechnung. „Allein in den vergangenen zwei Jahren sind wir jeweils um mehr als zehn Prozent gewachsen, sodass wir uns zu einer spürbaren Erweiterung der Kapazitäten entschieden haben“, sagt De Lauso.

CTL betreibt Hub in Eigenregie

Neben den Umschlagpunkten in Aurach, Grolsheim, Lauenau und dem Zentral-Hub in Homberg (Efze) ist Düsseldorf der inzwischen fünfte Standort, den die CTL in Eigenregie betreibt. Ein weiterer wird in Kooperation mit der L.I.T. Speditions Gesellschaft in Leipzig unterhalten.

Der neue Standort in Düsseldorf soll aber nicht nur als reiner Umschlagplatz genutzt werde, CTL baut demnach parallel ein eigenes Depot und Nahverkehrsstrukturen auf, um eigenständig Stückguttransporte abzuwickeln.

„Primäres Ziel ist die Stabilität des Netzwerkes. Da es in Metropolregionen wie Köln/Düsseldorf schwer ist, Partner für die letzte Meile zu finden, steigen wir dort selbst in die Zustellung ein“, sagt De Lauso. Mit diesem Modell sammele die Kooperation bereits seit einigen Jahren in der Region Hannover positive Erfahrungen, das Angebot soll daher ausgebaut werden.