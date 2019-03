Die französische Gefco-Gruppe ist ab sofort neuer Systempartner der Stückgut-Kooperation System Alliance. Zum 1. März 2019 hat der Logistikdienstleister mit seinem Standort Mainz das Produktionsgebiet von Hellmann Nieder-Olm übernommen. Das Zustellgebiet liegt zwischen den Eckpunkten Bingen, Offenbach, Bad Nauheim und Worms.

In dieser Region hat Hellmann Nieder-Olm Ende Februar 2019 sein Stückgutgeschäft beendet. Alle benachbarten Regionalbetriebe des System Alliance-Gesellschafters bleiben aber unverändert im Netzwerk. In Abstimmung mit dem neuen Systempartner würden jedoch kleinere Gebietsarrondierungen erfolgen, heißt es seitens der Kooperation. In Nieder-Olm führt Hellmann außerdem den Bereich „Contract Logistics“ weiter wie bisher. Das Segment „Direct Load“ verlagert der Dienstleister an seinen nahegelegenen Standort in Kelsterbach.