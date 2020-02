Der Logistiker Gebrüder Weiss kooperiert mit Stückgutspedition JDE in Russland. Internationale Anbindung an der Seidenstraße.

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss erweitert sein Distributionsnetz in Russland. Zusammen mit der Stückgutspedition JDE, die allein in Russland über 244 Standorte verfügt, gibt es dort nun eine flächendeckende Zustellung.

International angebunden

„Viele unserer internationalen Kunden haben mittlerweile eigene Produktionsstandorte in Russland aufgebaut und distribuieren auch dort. Mit JDE haben wir einen am russischen Markt etablierten Partner, der über ein starkes Landverkehrsnetz und Logistik-Know-how verfügt und die lokalen Kulturen bestens kennt“, sagt Thomas Moser, Direktor und Regionalleiter Black Sea/CIS bei Gebrüder Weiss. Die Kunden von JDE wiederum würden durch die Partnerschaft ihrerseits eine direkte Anbindung an das internationale Netzwerk von Gebrüder Weiss – und damit sowohl an die Märkte in Zentral- und Südosteuropa als auch in Zentralasien und den USA erhalten.

Seidenstraße im Blick

Russland sei aufgrund seiner enormen Größe und geographischen Lage ein Schlüsselmarkt für Gebrüder Weiss, heißt es seitens des Unternehmens. Das gelte speziell auch mit Blick auf die Strategie zur Seidenstraße, also dem Ausbau von zentralasiatischen Standorten und Transportverbindungen zwischen China und Europa. In südlich gelegeneren Ländern wie Georgien, Armenien, Kasachstan, Usbekistan und China besitzt Gebrüder Weiss bereits eigene Standorte. In Russland ist der Logistiker seit 2013 vertreten und verfügt derzeit über drei Standorte. Dort zählen zum Service-Portfolio neben Landtransporten per Lkw und Bahn auch Luft- und Seefracht sowie Verzollung.