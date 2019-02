Demnach betrug der Median im Jahr 2018 für Berufskraftfahrer 28.436 Euro. Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent liegen somit über den 28.436 Euro, 50 Prozent darunter. Wer einen solchen Lohn erhält, ist demnach laut Studie statistisch betrachtet weder unter- noch überbezahlt. Der Median ist in der Regel genauer als der Durchschnittswert, der durch Ausreißer verzerrt werden kann.

492.171 Vergütungsdaten

Für die Studie wertete Gehalt.de 492.171 Vergütungsdaten aus. Das ausgewiesene Gehalt ist als Bruttojahresangabe zu verstehen – also Grundgehälter inklusive variabler Bestandteile wie Boni, Prämien, Tantiemen, Provisionen und möglicher Überstungenvergütung. Sämtliche Daten stammen den Studienautoren aus dem Jahr 2018.

„Flop-Gehälter“

Die Berufskraftfahrer finden sich in der Gruppe der „Flop-Gehälter“ wieder, also den Berufen mit dem geringsten Gehalt. Dazu zählen unter anderem auch Pflegepersonal (Median: 28.002 Euro) und Call-Center-Agenten (Median: 25.200 Euro). Am wenigsten verdienen demnach Küchenhilfen (Median: 21.907 Euro).

Einfluss der Unternehmensgröße

Einen entscheidenden Einfluss auf die Gehältshöhe hat laut Studie die Unternehmensgröße. Unabhängig von der Region stellen die Autoren fest, dass in Großunternehmen mit über 1.000 Beschäftigten zum Teil doppelt so hohe Gehälter gezahlt werden wie in kleinen Unternehmen mit weniger als 21 Angestellten.

Der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) wollte sich auf Anfrage von trans aktuell zu der Studie nicht äußern.