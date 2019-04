Jobmessen helfen Speditionen bei der Gewinnung neuer Fahrer, so eine Studie der Uni Stuttgart unter Mitwirkung der Kooperation Elvis.

Michael Schäfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Logistik- und Beschaffungsmanagement an der Uni Stuttgart, stellte die Ergebnisse in der IHK Region Stuttgart vor.

Personalarbeit von 67 Speditionen

Die Studie untersucht die Personalarbeit von 67 Speditionen und bewertet den Erfolg verschiedener Instrumente bei der Rekrutierung und Bindung von Fahrern, beispielsweise: Einsatz der Agentur für Arbeit, die firmeneigene Homepage, eigene Mitarbeiternetzwerke, Social-Media-Plattformen, Zeitarbeitsagenturen, Einsatz von Headhuntern sowie den Besuch von Jobmessen.

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss

Letztere Maßnahme lohnt sich der Studie zufolge. „Die 40 Prozent der Speditionen, die auf Jobmessen gehen, sind deutlich erfolgreicher bei der Rekrutierung von Azubis zum Berufskraftfahrer als die anderen 60 Prozent, die nicht auf Jobmessen gehen“, betonte Schäfer. Zudem ergab die Studie, dass die Jobmesse-Speditionen insgesamt mehr Azubis zu erfolgreichen Ausbildungsabschlüssen führen können als Betriebe, die keine Jobmessen besuchen.

Provision der Headhunter

Weiteres Ergebnis: Nur rund acht Prozent der befragten Unternehmen setzen Headhunter bei der Fahrersuche ein. Dieser niedrige Prozentsatz ist durchaus berechtigt, schreiben die Autoren der Studie. Denn: „Unternehmen, die Headhunter einsetzen, können ihre Mitarbeiter weitaus schlechter binden als Unternehmen, die das nicht tun“, führte Schäfer aus. Ein Grund dafür könnte sein, dass Headhunter die entsprechenden Mitarbeiter einfach zeitnah weiter vermitteln, da sie dafür Provision bekommen, vermutet Schäfer.

Kein statistischer Unterschied

Bei den anderen bereits erwähnten Instrumenten kommt die Studie zum Ergebnis, dass es statistisch keinen Unterschied macht, ob diese genutzt werden oder nicht. „Unternehmen, die diese Instrumente nutzen, sind nicht erfolgreicher bei der Gewinnung oder Bindung von Fahrern als Unternehmen, die das nicht tun“, erklärte Schäfer.

Bindung des Fahrpersonals

A propos Bindung: Diese ist laut der Studie genauso wichtig wie die Gewinnung von Personal. „Es ist wie bei der Badewanne. Der Stöpsel muss rein, damit das einfließende Wasser nicht abfließt“, stellte Schäfer fest.

Geldwerte Vorteile

Bei der Bindung an das Unternehmen besteht demnach bei folgenden Faktoren ein eher schwacher statistischer Zusammenhang (Korrelation): Geldwerte Vorteile als Vergütungsbestandteil, betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliche Weiterbildung, Prämienlohn als Entgeltform bei den Fahrern. Eine „erhebliche Korrelation“ gibt es bei der Vermittlung von Wohnraum, bei der Sprachschulung der Fahrer, bei der Verbesserung der Be- und Entladebedingungen sowie bei der Berücksichtigung der Fahrermeinung bei der Fahrzeugausstattung.

Persönlicher Wertschätzung

Eine „starke Korrelation“ besteht bei der persönlichen Vermittlung von Wertschätzung. Diese könnte laut Schäfer gegenüber dem Fahrer wie folgt aussehen: „Du hast Dir die Lohnerhöhung verdient, weil Du so gut bist.“ Ebenso wichtig: Eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Dies kann beispielsweise bei der regionalen Gewerbeschau geschehen, in dem man den neuesten Truck einer bestimmten Marke ausstellt. Die Hersteller lassen hier oft über Leihgaben mit sich reden. Eine weitere Möglichkeit: Die Fahrer großflächig auf den Trailern abzubilden, was einige Speditionen bereits tun.