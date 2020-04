Foto: Streck Transport Großlieferung aus China: Streck transportiert Atemschutzmasken.

Der badische Mittelständler Streck Transport hat insgesamt rund 14,5 Millionen Mundschutzmasken für den Katastrophenschutz, Kliniken sowie auch für Apotheken nach Deutschland gebracht. Fast 9,5 Millionen Mundschutzmasken für einen Großkunden des Standorts Frankfurt wurden in den vergangenen Wochen bei mehreren Transporten per Luftfracht nach Deutschland transportiert, teilte das Unternehmen mit. Bestimmt waren sie in dem Fall für das Technische Hilfswerk sowie auch für diverse Universitätskliniken.

Großbestellung in China

Zwei Millionen weitere Masken für einen Hamburger Kunden wurden über einen Zeitraum von zwei Wochen mit verschiedensten Fluglinien nach Deutschland importiert. Der Auftraggeber entschied sich dann für eine Großbestellung in China und orderte drei Millionen Masken in Peking. Ein komplett gecharterter Flieger der „Air China“ brachte die insgesamt 1.600 Kartons nach Frankfurt. Bereits drei Tage später waren sie in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Berlin zugestellt.