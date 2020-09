Der eine Beamte kontrollierte dann mit dem Fahrer die Ladung, während sich sein Kollege in den Lkw setzte, die ausgeschaltete Beleuchtung aktivierte und Beweisfotos schoss. Er sei am helllichten Tag in kurzer Zeit viermal von ein und demselben Beamten gezielt aus dem Verkehr gezogen worden, ausschließlich mit der Absicht, die Lkw-Zusatzbeleuchtung zu kontrollieren. Die sei allerdings durch einen Abschalter getrennt gewesen, sodass sie gar nicht aktiv hätte leuchten können.

"Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes"

In seiner Not, wie er angibt, zeichnete der Fahrer die erste Kontrolle heimlich per Smartphone auf, um bei einem späteren Verfahren vor Gericht einen möglichen Beweis dafür liefern zu können, dass der Polizist die Lkw seines Arbeitgebers so lange anhalten würde, wie es ihm gefalle. Bei der zweiten Kontrolle bemerkte es der Beamte jedoch – und konfiszierte das Smartphone unter Androhung polizeilichen Zwangs. Kurz danach erhielt der Fahrer auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster einen Strafbefehl wegen "Verletzung der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes" nach Paragraf 201 Strafgesetzbuch mit 15 Tagessätzen je 20 Euro.