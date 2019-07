Der Logistikspezialist STI Deutschland, ein Tochterunternehmen von STI Freight Management, bietet mit STI Fast Lane nun eine spezielle Lösung für sensible temperaturgeführte Waren an. An 365 Tagen im Jahr geht es rund um die Uhr mit kleinen Express-Vans von STI zu Zielen in ganz Europa. An Bord sind zeitkritische Lieferungen – Pharmaprodukte, Lebensmittel oder andere hochwertige Güter.

Vor Dieben geschützt

Die Express-Vans haben nach Unternehmensangaben starke Kühlaggregate sowie Isolierungen und ermöglichen temperaturgeführte Transporte im Bereich von -20 bis +25 Grad. Dank eines dauerhaften GPS-gestützten Trackings wissen die Kunden zudem jederzeit, wo sich das entsprechende Fahrzeug mit der Sendung befindet. Hinzu kommen spezielle Sicherheitssysteme, die die Ware vor Diebstahl schützen.