Sie sind auf der Suche nach neuen Impulsen, innovativen Ideen und unkonventio­nellen Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln? Dann sind Sie beim virtuellen Meet-up am 2. Dezember von start121 genau richtig. Ursprünglich sollte das Meet-up vor Ort in Berlin im Mobility-Hub von "The Drivery" stattfinden. Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation müssen die Veranstalter in den virtuellen Raum ausweichen. Die Gesundheit geht in diesem Fall vor.

Ausgewählte Start-ups, Top-Referenten

start121 präsentiert im Rahmen des Online-Events drei Top-Referenten zu diesen Themen:

„Transformation der Automobilindustrie – Chancen für Automotive-Startups" von Oliver Jänisch, Vertrieb und Business Development IAA vom Verband der Automobilindustrie (VDA).

„Wann Unternehmen in Startups investieren (sollten)" von Martin Huber, Geschäftsführer der Business Angels Club Berlin-Brandenburg Beteiligungsgesellschaft mbH.

„Warum Startups mit mittelständischen Unternehmen kooperieren" von Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Bundesverbands Deutsche Startups.

Um den Teilnehmern einen Einblick zu geben, welche Möglichkeiten Startups für ihr Business eröffnen, stellen sich folgende ausgewählte Startups vor:

Future of Voice – Die Agentur für Voicebots & Chatbots ist spezialisiert auf Conversational AI, Kreation und Entwicklung

Volta kombiniert Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit digitaler Außenwerbung und datengesteuerten Lösungen.

motorido entwickelt und betreibt innovative Verkaufs- und Auktionsplattformen für verschiedene Fahrzeugbranchen.

Jetzt anmelden – Countdown zum MEETUP von start121 läuft

Nutzen Sie die Chance und melden sich noch heute an: start121.de/meetup-online. Save the date: Ein neuer Termin für die Live-Veranstaltung in der Berliner DRIVERY steht bereits fest: 10. März 2022

Alles über start121

start121 ist eine Initiative von ETM Verlag, Kravag und R+V. start121 bietet die perfekte Plattform, um etablierte Unternehmen mit passenden Startups zu matchen – virtuell oder live vor Ort. Das Ziel: Innovative Ideen und Lösungsansätze entwickeln, um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Im Fokus steht die Qualität. Insgesamt haben sich der Initiative mehr als 70 Mitglieder angeschlossen, darunter Karl-Dischinger-Gruppe, SVG Hessen, Franz Fischer Spedition und Trailer Lloyd Fahrzeugvermietung.

Intelligentes Matching

start121 ist mehr als nur ein Verzeichnis von neuen Startups. Im Fokus steht die Qualität. Das Matching von Startups und Unternehmen erfolgt auf Basis der individuellen Anforderungen. Grundlage bilden Keywords in den Bereichen „Ich suche“ und „Ich biete“. Mithilfe eines Algorithmus finden dann Unternehmen und Startup in einem Match zusammen. Doch start121 bietet mehr: Netzwerken auf Augenhöhe im Rahmen von Live-Events, Webinare oder Talks mit innovativen Gästen und Referenten.

Vorteile auf einen Blick:

· Einblick in neue Geschäftsmodelle und Zukunftsthemen

· Neue Potenziale erschließen, Kontakt mit neuer Zielgruppe

· Vorstellung ausgewählter Startups

· Unbeschränkter Zugang zum gesamten Verzeichnis

· Teilnahme an Webinaren, Talks sowie Vor-Ort-Veranstaltungen

· Intelligentes Matching und automatische Benachrichtigung

· Regelmäßige Updates zur Entwicklung