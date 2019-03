Gründer von Lkw-now ist der Logistikexperte Alexander Grelck, der im Jahr 2000 bereits mit der Firma FIT Logistik- & Transportmanagement an den Start ging. Das Unternehmen Lkw-now hat seinen Sitz in Henstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein. Grelck hat den Geschäftsbeginn von Lkw-now für Ende März geplant.

Digitaler Marktplatz

Lkw-now versteht sich als digitaler Marktplatz, über den garantiert freie Lkw inklusive Fahrer an Verlader vermittelt werden können, die unter extremem Zeitdruck stehen. Die Plattform wendet sich einerseits an in Not geratene Verlader wie an Frachtführer, die darüber ihre Kapazitäten optimal ausnutzen wollen.

Überblick über direkt verfügbare Lkw

Verlader können einen Webzugang von Lkw-now nutzen und erhalten auf der Karte einen Überblick über direkt verfügbare Lkw, die dazugehörigen Infos wie die Lkw-Art sowie Restfahrzeiten des Fahrers. Danach kann der Verlader den Frachtführer telefonisch kontaktieren und die Transaktion kann beginnen.

Mit einem Klick auf der Plattform sichtbar

Frachtführer können Lkw-now den Angaben nach ebenso simpel nutzen. Der Disponent legt seine Fahrer und seine Lkw bei Lkw-now an. Die Fahrer laden die App anschließend auf ihr Smartphone, melden den Lkw frei. Mit einem Klick vom Disponenten ist der Lkw laut Anbieter auf der Plattform sichtbar. Anschließend soll die Frachtkapazität für jeden interessierten Verlader sofort auffindbar sein.

Standort per Link an die Auftraggeber

Über den Fuhrpark- Manager erhalten Frachtführer eine Übersicht ihrer Lkw. Zusätzlich können Sie dank GPS genau sehen, wo sich der Lkw befindet und diesen Standort per Link an die Auftraggeber schicken. Hierzu ist keine Anbindung an das Telematiksystem des Frachtführers notwendig, denn die GPS-Lokalisierung funktioniert über das Smartphone des Fahrers und die Lkw-now-App. Das Ladungstracking soll eine hohe Transparenz beim gesamten Transportprozess garantieren, ohne dass eine spezielle Hardware oder Software benötigt wird.

Interne Firmenübersicht

Zudem ermöglicht eine interne Firmenübersicht in Lkw-now, alle angemeldeten Unternehmen anhand einer Kurzdarstellung einzusehen, inklusive Handelsregisterauszug, Transportlizenzen, Frachtversicherungen sowie Kontaktdaten aller Mitarbeiter einer Firma, die die Plattform nutzen.

Trackinginfos via URL

Gratis erhalten Basis-User der Lkw-now-App die Möglichkeit, Firmenprofile, Disponenten (User), die Lkw im „Fuhrpark-Manager“ sowie die Fahrer anzulegen. Außerdem ist es möglich, Trackinginfos zu erhalten und via URL zu versenden, den Lkw-Status via App zu melden und natürlich nach freien Lkw zu suchen, inklusive der Lkw-Art.

Unendlich viele Lkw und User-Profile

Premium-User können im Vergleich zum Basis-Modell unendlich viele Lkw und User-Profile anmelden und bekommen bei der Lkw-Suche alle Kontaktinfos angezeigt. Verglichen dazu erhalten Basis-User fünf Lkw und zwei User-Profile.