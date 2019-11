So hält die Westfalen-Gruppe LNG (Liquefied Natural Gas) beim schweren Fernverkehr ist LNG für die einzige aktuell verfügbare Kraftstoffalternative zu Diesel – bei geringeren CO2-Emissionen und geringeren Kosten. Allerdings gibt es in ganz Deutschland derzeit nur wenige LNG-Tankstellen.

Die Westfalen Gruppe will das ändern. Der Betreiber des größten konzernunabhängigen Tankstellennetzes in Deutschland stellt auf seiner Website vier Standorte vor, an denen die Errichtung einer LNG-Station aus Unternehmenssicht realisierbar wäre.

Voraussetzung dafür: Ausreichend Speditionsfirmen und Flottenbetreiber melden Bedarf an und die zuständigen Behörden entscheiden positiv. Diese möglichen Standorte sind Baunatal, Münster, Herne und Herford. Darüber hinaus sind Spediteure aufgefordert, eigene Standortwünsche zu benennen. Westfalen prüft diese auf Machbarkeit, stimmt alles Notwendige mit den einzubindenden Akteuren ab und sucht weitere Tankkunden, um einen Bau und Betrieb zu ermöglichen.

Henne-Ei-Problematik

„Wir wollen mit diesem Schritt die Henne-Ei-Problematik aufbrechen“, sagt Julian Janocha, Projektleiter LNG der Westfalen Gruppe. „Wir sind überzeugt: Ein Auf-und Ausbau des LNG-Tankstellennetzes kann nur gemeinsam in enger Abstimmung mit Speditionen und Flottenbetreibern gelingen.“

Alle vorgestellten Standorte befinden sich an bestehenden Westfalen-Stationen. Die Fahrer von LNG-Trucks könnten hier tanken sowie das Bistro und den Shop nutzen. Auf ihrer Website zeigt die Westfalen-Gruppe, in welchem Maße pro Standort noch Interessenten und Zusagen fehlen. „Wir setzen hier auf größtmögliche Transparenz, um unseren Geschäftspartnern eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage zu bieten“, so Janocha. 100 Prozent der benötigten Zusagen liegen bereits für die Westfalen Tankstelle in Baunatal nahe Kassel vor.

Feste Abnahmemengen

Die Anlagentechnik für diesen Standort ist bestellt, das Verfahren zur Anpassung des Bebauungsplanes angestoßen. Sobald der voraussichtliche Eröffnungstermin absehbar ist, wird die Westfalen-Gruppe entsprechend informieren. Spediteuren, die noch vor Eröffnung einer LNG-Tankstelle feste Abnahmemengen mit Westfalen vereinbaren, gewährt das Unternehmen als First Movern attraktive Rabatte auf den Kraftstoffpreis.

LNG-betriebene Lkw sind laut Angaben der Hersteller so leistungsfähig wie ihre Diesel-Pendants. Allerdings verursacht der Betrieb mit Flüssigerdgas geringere Kosten und insbesondere in Form von Bio-LNG auch weniger Emissionen. Das verschafft Spediteuren Vorteile im Wettbewerb und schont die Umwelt.

Steuerbegünstigungen für den Kraftstoff

Den Kauf eines LNG-Fahrzeugs unterstützt der Staat mit 12.000 Euro. „Zudem sind diese Lkw bis mindestens Ende 2020 von der Maut befreit“, ergänzt Janocha. „Steuerbegünstigungen für den Kraftstoff bringen weitere Kostenvorteile.“