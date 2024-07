Standort in Rednitzhembach Uvex eröffnet neues Logistikzentrum

Die Uvex Group hat ein neues Logistik- und Servicezentrum in Rednitzhembach bei Nürnberg in Betrieb genommen. Bis Jahresende soll es den bisherigen Standort in Schwabach ersetzen.

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit hat die Uvex Group das Logistik- und Servicezentrum in Rednitzhembach eröffnet. Es befindet sich in der Nähe des Firmensitzes in Fürth. Bereits Anfang Juli hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mit dem Probebetrieb begonnen und erste Test-Pakete verschickt. Uvex entwickelt, produziert und vertreibt Produkte und Serviceleistungen für die Sicherheit und den Schutz des Menschen im Berufs-, Sport- und Freizeitbereich – darunter zum Beispiel Fahrradhelme oder Arbeitskleidung.

Foto: Uvex Group Uvex stellt unter anderem Fahrradhelme her.

Ende des Jahres soll der Livebetrieb starten. Bis dahin werden rund 120 Mitarbeitende, die bislang am Standort Schwabach beschäftigt sind, in den neuen Gebäudekomplex umziehen. Im Endausbau könnten laut Uvex 250 bis 300 Beschäftigte am neuen Standort arbeiten. Die neue Anlage bietet 30.200 Palettenplätze. Die Nutzfläche beträgt 27.350 Quadratmeter bei einer Grundstücksfläche von 37.750 Quadratmetern. Sie verfügt über 10 Wareneingangstore und 11 Warenausgangstore.

Nach dem Gold-Standard der DGNB vorzertifiziert

Der Neubau bietet ein automatisiertes Hochregallager, ein automatisches Kleinteillager, Logistikflächen für Kommissionierung und Individualisierung, Wareneingang und -ausgang sowie hochwertige Büro- und Verwaltungsflächen mit repräsentativem Kunden- und Besucherbereich.

Das Logistikgebäude ist demnach nach dem Gold-Standard der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen vorzertifiziert. Anstelle fossiler Brennstoffe gebe es eine Hackschnitzelheizung, die regionale Lieferanten aus nachhaltiger Forstwirtschaft versorgen, und Wärmepumpen. Die Fläche der Photovoltaikanlage messe 4.500 Quadratmeter. Eine begrünte Dachfläche oder ein Bepflanzungsplan für das Gelände sollen der Biodiversität zugutekommen.

Spatenstich im September 2021

Die Planungen für das Logistikzentrum begannen laut Uvex im Frühjahr 2020, der Spatenstich fand im September 2021 statt. Seit März dieses Jahres ist der Neubau weitgehend fertiggestellt. „Diese große Investition vor zweieinhalb Jahren in die Zukunftsfähigkeit unserer Unternehmensgruppe kam zur Unzeit, weil mitten in der Corona Pandemie, war aber alternativlos. Wir sind sehr froh, nun die errechneten Potentiale heben zu können und in naher Zukunft in den Livebetrieb gehen zu können“, sagte Michael Winter, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der Uvex Group.