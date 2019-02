Die Übernahme findet vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kartellbehörden statt. Die rund 50 Arbeitsplätze der oberfränkischen Niederlassung sollen erhalten bleiben. Der Standort geht an die Geis-Gesellschaft Bischoff International über. Sie firmiert ab 1. April 2019 als Geis Bischoff Logistics. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Die gesamte Niederlassung Lichtenfels inklusive allen Mitarbeitern und sämtlichem Equipment wird an die Geis-Gruppe übertragen. Damit bleiben alle gewohnten Ansprechpartner für die Kunden erhalten. „Mit der Akquisition stärken wir unsere Präsenz vor Ort“, sagen Hans-Georg Geis und Wolfgang Geis, geschäftsführende Gesellschafter. „Zudem liegt ein Schwerpunkt des Standorts auf internationalen Verkehren, was ideal zu unserem Leistungsportfolio in der Region passt.“

Lichtenfels verstärkt IDS-Netz

Bislang ist der Landverkehrsstandort in die Stückgut-Kooperation 24plus eingebunden. In Zukunft wird er mit der größten deutschen Stückgut-Kooperation IDS zusammenarbeiten. „Mit der Übergabe des Standorts Lichtenfels an die Geis-Gruppe stärken wir das IDS-Netzwerk, indem wir es noch engmaschiger und leistungsfähiger machen. Unser Kooperationspartner Geis wird IDS-Kunden – und somit auch Kühne + Nagel-Kunden – in Franken einen hervorragenden Service bieten. Der Verkauf des Standorts Lichtenfels ist somit ein Win-Win für alle Beteiligten“, erklärt Nicholas Minde, Mitglied der Geschäftsleitung von Kühne + Nagel Deutschland, zuständig für Landverkehre.

Vier statt drei IDS-Gebiete

Von dem zusätzlichen Standort soll das Geis-Netzwerk ebenso profitieren: „Lichtenfels hat eine optimale Lage, genau im Schnittpunkt unserer drei IDS-Gebiete um Bad Neustadt, Nürnberg und Naila“, erklärt Geis-Geschäftsführer Klaus Stäblein. „Jede der drei Regionen wird perspektivisch ein Randgebiet an den neuen Standort abgeben. Dadurch schaffen wir kürzere Wege und freie Kapazitäten für künftiges Wachstum. Und selbstverständlich wollen wir auch am Standort Lichtenfels neue Kunden und Märkte erschließen und ihn künftig sukzessive weiter ausbauen.“

Aus Bischoff wird Geis

Den Standort Lichtenfels rechtlich übernehmen wird die Firma Bischoff International, die bereits 2006 von Geis übernommen wurde und seitdem für die Unternehmensgruppe im Raum Oberfranken im IDS-Verbund tätig ist. Zum 1. April 2019 wird das Unternehmen inklusive des neu akquirierten Standorts unter dem Namen Geis Bischoff Logistics firmieren. „Seit mehr als zwölf Jahren ist Bischoff nun Teil der Geis-Gruppe. In dieser Zeit sind beide Unternehmen zu einer Einheit zusammengewachsen“, sagen Hans-Georg Geis und Wolfgang Geis. „Das wollten wir in der neuen Firmierung auch nach außen deutlich machen. Gleichzeitig bewahren wir den starken Namen Bischoff und dessen Tradition im Raum Oberfranken. Eben ‚best of both‘.“