Ob Big Data, Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, vernetzte Fahrzeuge oder der Einsatz von Robotern: Die Logistikbranche sieht sich mit einer Vielzahl an Innovationen und neuen Technologien konfrontiert. Ob, wann und wie sich was durchsetzt, ist unklar. Wichtig ist es jedoch, sich auf diese Themen einzulassen und frühzeitig Erfahrungen zu sammeln. Das ist die Anforderung der Auftraggeber, das ist aber auch der Anspruch der Logistikdienstleister an sich selbst. Schließlich wollen die deutschen Unternehmen ihre führende Rolle und ihren Titel als Logistikweltmeister behalten.

Bilger: Wir wollen, dass wir Logistikweltmeister bleiben

Die Bundesregierung möchte das Ihre dazu beitragen, die Unternehmen hierbei zu unterstützen. „Die hohe Innovationskraft ist wichtig und muss erhalten werden“, erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Steffen Bilger (CDU), am Donnerstag bei der 8. Nationalen Konferenz Güterverkehr und Logistik seines Haues in Frankfurt. Das erklärt die Motivation hinter dem Innovationsprogramm Logistik 2030, das zurzeit unter seiner Federführung entsteht. Das Ziel umreißt Bilger, der zugleich der Logistikkoordinator der Bundesregierung ist, wie folgt: „Wir wollen, dass wir Innovationsstandort und Logistikweltmeister bleiben.“ Noch ist das Programm in der Entstehung, weshalb Bilger weiter um Input aus der Branche bittet. Was aber steht, ist die grobe Struktur des Ganzen und Untergliederung in elf Themenfelder. Überraschend dabei ist zunächst, dass nicht alle Themen einen innovativen Charakter haben. Bilger erklärt die Mischung aus Dauerbrennern und Zukunftsthemen damit, dass ja auch die „Themenklassiker“ eine hohe Relevanz für die Zukunft der Branche haben – etwa der Fachkräftemangel und die Arbeitsbedingungen.

Staatssekretär Bilger kündigt Innovationskommission an

Eines steht für den Staatssekretär aber fest: Das Innovationsprogramm Logistik 2030 soll kein alter Wein in neuen Schläuchen sein. „Es geht nicht darum, einen Aktionsplan Güterverkehr und Logistik 2.0 zu erstellen“, betonte er. Das neue Programm hat seinen eigenen Anspruch und setzt eigene Akzente. Eine Gemeinsamkeit mit dem Aktionsplan Güterverkehr und Logistik besteht aber darin, dass es einen breiten Rückhalt haben soll – und dafür mit Verbänden, Verkehrsausschuss sowie Ministerien und Ländern abgestimmt wird. Zum anderen soll es genauso konsequent in die Umsetzung gehen. „Wir werden dazu eine Innovationskommission unter meiner Leitung bilden“, kündigte Bilger an, Mitglieder sollten etwa Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft sein. Einem erfolgreichen Sprung in eine digitale Zukunft steht damit nichts mehr im Wege.

Die Handlungsfelder

Das sind die elf identifizierten Themenfelder, in denen Politik- und Branchenvertreter gemeinsam tätig werden wollen, um die Logistik langfristig zukunftssicher zu machen.