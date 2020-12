Statt dem Griff zum Schalter genügt bei Iveco künftig ein Sprachbefehl ans Elektronenhirn des Lkw. Möglich macht dies dieselbe Technologie, die schon in manch einem Haushalt das Licht dimmt oder die Lieblingsplaylist abspielt. Iveco bringt Alexa nun auch ins Fahrerhaus. Iveco nutzt dazu eigenen Angaben zu Folge die ohne Server auskommende und automatisch lernenden Funktionen von Amazon Web Services mit der Sprachsteuerung Alexa. Laut Iveco kann der Fahrer so seine Route planen, den Zustand des Fahrzeugs überwachen oder Fahrtipps anfordern. Zudem lässt sich so auch die Kabinensteuerung per Spracherkennung bedienen. Der Fahrer soll sich so besser auf die Straße konzentrieren. „Unser Sprachservice setzt einen neuen Standard in der Automobilindustrie", sagte Fabrizio Conicella, Leiter Digital bei Iveco. „Durch die Nutzung der großen Bandbreite des AWS-Portfolios war Iveco in der Lage, in Rekordzeit einen neuen Service anzubieten, der die Art und Weise, wie Fahrer mit ihren Fahrzeugen und der Fahrergemeinschaft kommunizieren, grundlegend verändert. Der neue Sprachservice von Iveco untermauert die digitale Strategie des Unternehmens. Iveco ist bestrebt den Fahrern eine völlig neue Möglichkeit zu bieten, ihre Aufgaben auf interaktive Weise zu erledigen und gleichzeitig das Sicherheits- und Komfortniveau zu erhöhen.“