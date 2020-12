Der Winter naht. Holger Brost denkt schon mit etwas Wehmut an den zurückliegenden Sommer, als deutsche Touristen mit ihren Pkw oder Campingbussen bis an die russische Grenze Finnlands oder in Richtung Nordkap aufbrachen. Und einige mussten von dort ohne ihre Fahrzeuge wieder in die Heimat zurückkehren. "Das sind eindeutig meine liebsten Touren", erzählt Holger, der seit sechs Jahren für Cartrans im europäischen Fernverkehr unterwegs ist. "Im Auftrag des ADAC fahren wir dann längs und quer durch Skandinavien und sammeln die Pannenfahrzeuge wieder ein."

Anderthalb Wochen nach Skandinavien und zurück

Bis zu anderthalb Wochen dauert so eine Tour dann schon mal, vorbei an den schönen Landschaften des Nordens, wo Holger sich die Zeit nimmt, seinen DAF XF als Fahrgestell mit dem Space-Cab-Fahrerhaus und dem Aufbau von Rolfo fotografisch in Szene zu setzen. "Gut 15-mal war ich dieses Jahr in Skandinavien, meistens geht es am Donnerstag raus. Irgendeinen See findet man immer, um die reduzierte wöchentliche Ruhezeit wirklich in Ruhe zu verbringen. Zeitdruck haben wir auf diesen Touren nicht." Es war das Jahr 1984, als sich in Siegen Heinrich Hirth und sein Neffe Hermann Brück entschlossen, für den ADAC zu arbeiten. Noch zu den Zeiten des Schutzbriefs. "Damals spielte der Standort an der A 45 keine so große Rolle für das Geschäft", sagt Oliver Hirth (53), der 1999 in das Unternehmen einstieg und es seit 2000 als Geschäftsführer leitet. Er hat in Siegen BWL studiert und als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. "Mittlerweile haben wir unseren Kundenstamm erweitert und liegen nun für unsere internationalen Nord-Süd-Verkehre praktisch mitten in Europa."