SAP in der Spedition? Für die Schwarz-Gruppe aus Herbrechtingen gehört die Enterprise-Resource-Planning-Software (ERP) SAP bereits seit 14 Jahren zum unternehmerischen Alltag. Dabei kam Geschäftsführer Thomas Schwarz mit SAP schon früher in Berührung, und zwar während seines Studiums zum Wirtschafts­ingenieur, Anfang der 1990er-Jahre. Damals erstellte Schwarz seine Diplomarbeit beim Unternehmen Gardena und arbeitete dort in den folgenden Jahren an der Einführung von SAP, damals noch R/2. 2002 stieg er dann in die väterliche Spedition ein. Damals bildete das Unternehmen die Geschäftsprozesse noch weitgehend mit einer selbst programmierten Software ab.

Foto: Schwarz-Gruppe „Die IT darf nicht an der Unternehmensgrenze enden“ Thomas Schwarz, Geschäftsführer Schwarz Logistik

Als die Spedition expandierte und die Anforderungen komplexer wurden, entschied sich Schwarz mit seinen Kollegen ab 2007 schrittweise zur Einführung von SAP. Dies vollzog sich jedoch nicht von heute auf morgen und von null auf hundert, sondern schrittweise. Als ersten Schritt stellte das Unternehmen die Lagerverwaltung auf SAP um.

Synchronisiert liefern

Heute bildet die Schwarz-Gruppe so gut wie alle Geschäftsprozesse in SAP ab. So umfasst das ERP-System heute die Module Finance (FI), Controlling (CO), Asset Management (AM), Sales & Distribution (SD), Quality Management (QM), Materials Management (MM), Production Planning (PP), Warehouse Management (WM), Human Resources (HR) und Best4-LogX, ein Add-on von Arvato. Mithilfe von SAP WM steuert und kontrolliert das ERP-System jede Bewegung auf 63.000 Quadratmeter Lagerfläche. Außerdem arbeitet das Unternehmen mit der Software 200.000 Auslieferungsaufträge monatlich ab. SAP erlaubt es, die IT der Schwarz-Gruppe mit der Kunden-IT zu vernetzen. So ist es der Spedition möglich, synchronisiert in die laufende Produktion vor Ort zu liefern. „Die Kunden erhalten ihre Artikel zur richtigen Zeit in der richtigen Menge am richtigen Ort“, berichtet Oliver Ocker, der Geschäftsführer des hausinternen IT-Dienstleisters Digital Logistic Solutions (Dilos).

Gesamte Versorgungskette abbilden

Auf die Fähigkeit zur Vernetzung legt Schwarz bei dem ERP-System größten Wert. „Eine IT darf niemals an der Unternehmensgrenze enden. Und in der Logistik schon gar nicht. Denn als Logistikdienstleister müssen wir die gesamte Versorgungskette abbilden“, erklärt Schwarz. In SAP seien diese Standards über Schnittstellen klar definiert. Auch die Fahrer sind in die Prozesse eingebunden. So erhalten die Fahrer die Transportaufträge im Rahmen von Workflow-Prozessen direkt auf die Telematik-Einheit im Fahrzeug. Die Telematikeinheit gibt Statusmeldungen zurück in das SAP-System und damit auch bis zu den Kunden. Schwarz sieht in der Verknüpfung aller operativen Prozesse einen der Hauptvorteile von SAP. Denn dies erlaube auch, sämtliche betrieblichen Abläufe maximal transparent darzustellen. „Allein auf Excel-Tabellen gestützt wäre dies undenkbar“, sagt Schwarz. Die Entwicklung der SAP-Architektur gestaltet sich dynamisch und ist nie zu Ende. „Schließlich ändern sich auch die Anforderungen ständig“, betont Ocker. „Wir arbeiten permanent daran.“ In der Praxis gestaltet sich dies wie folgt: „Wir formulieren unsere Anforderungen, und ein externer Dienstleister programmiert“, erläutert Ocker.

Zeit und Kosten sparen

Geschäftsführer Schwarz ergänzt, das Unternehmen habe in der Vergangenheit bereits Millionen in SAP investiert. Aber auch enorm dadurch profitiert, zum Beispiel bei der Einsparung von Zeit und damit Kosten. Dies schlägt sich unmittelbar in der Bilanz nieder. Zudem stieg die Transparenz im Unternehmen. Als weiteren Vorteil erwähnt er die enormen Möglichkeiten der Software. So habe im Rückblick bislang noch jede Anforderung, ob unternehmensintern oder von Kundenseite her, mithilfe von SAP erfüllt werden können. Schwarz kann das ERP-System jedoch keinesfalls jedem Transport- und Logistikunternehmen empfehlen „Ausschlaggebend ist die Komplexität im Unternehmen“, erklärt der Geschäftsführer. „Ein Transportunternehmer mit rund zehn Fahrzeugen ist mit einem einfacheren Transport-Management-System (TMS) sicher besser bedient.“