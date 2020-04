Verteilt auf mehr als 500 Europaletten bringt DB Schenker Hunderte Tonnen an Pasta aus Italien nach Deutschland. Die erste Ladung mit rund 300 Paletten mit insgesamt etwa 400.000 Packungen an Spaghetti, Penne und Fusilli ist bereits mit dem Güterzug in Nürnberg angekommen. Von dort geht’s mit Lkw weiter zu den mehr als 650 Filialen des Discounters Aldi Süd.

Per Bahn und Lkw

Die Händler-Eigenmarke Cucina wird im süditalienischen Nola nahe Neapel hergestellt. Insbesondere Spaghetti, aber auch große Mengen Penne und Fusilli, transportiert DB Schenker dann direkt vom Produktionsgelände per Lkw nach Anagni. Von dort kommen die Teigware mit Güterzügen von DB Cargo nach Nürnberg. Nach einer Umsortierung in Nürnberg erfolgt via Straße die Weiterverteilung an 10 ALDI-Regionalgesellschaften, welche jeweils 50 bis 70 Filialen mit Nachschub beliefern.

Corona steigert Transportvolumen

„Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt die Relevanz stabiler Lieferketten. Logistik hält die Welt am Laufen“, erklärt Christian Drenthen, Vorstand Landverkehr von DB Schenker. DB Schenker transportiere jede Woche Zehntausende Tonnen Lebensmittel und Alltagsprodukte, darunter viele haltbare Artikel wie Dosenware und Hygieneartikel. Das Transportvolumen in diesem Segment sei dabei seit Ausbruch der Corona-Pandemie stark gestiegen.