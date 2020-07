Noch in diesem Jahr wird in Polen der erste batterieelektrische Schulbus des Landes in Betrieb genommen: Das Fahrzeug soll in der Gemeinde Godzianów bei Łódź verkehren und wird durch den Landesfond für Umweltschutz und Wasserwirtschaft finanziert. Als Hersteller fungiert der polnische Busbauer Solaris, der das Fahrzeug auf der Basis eines Urbino 12 electric fertigen will.

Insgesamt werden 41 Schüler im neuen Elektrobus Platz finden. Alle Sitze sind dabei mit Sicherheitsgurten ausgestattet. Wie für Schulbusse in Polen üblich wird der Elektrobus in einem knalligen Orange lackiert und an Front und Heck mit beleuchteten Schildern versehen, die ihn als Schulbus zu erkennen geben. Am Heck des Solaris sollen zudem orangene Rundumleuchten installiert werden, die beim Öffnen der Türen automatisch andere Verkehrsteilnehmer warnen.

Mit den 240 kWh fassenden Solaris High Energy+ Batterien soll der Urbino eine Reichweite von mindestens 200 Kilometer aufweisen. Seine Antriebsachse verfügt über zwei integrierte Motoren, die es auf je 125 kW bringen. Geladen wird der Elektro-Schulbus über ein mobiles 40-kW-Gerät.