IDS Logistik stattet bundesweit alle Pool-Wechselbrücken mit GPS-Trackern aus. In einem ersten Schritt hat die europaweit agierende Stückgutkooperation dazu 1.100 neue Wechselbrücken von Krone mit solarbetriebenen GPS-Modulen ausgestattet. Die Ortungsgeräte kommen vom Telematikanbieter Mecomo. „Die neue GPS-Ortungstechnik bietet gleich mehrere Vorteile“, erklärt IDS-Geschäftsführer Dr. Michael Bargl. „Mit den GPS-Solar-Modulen lassen sich die Wechselbrücken jederzeit orten und verfolgen. Das schafft Transparenz über Ankunftszeiten von Verkehren zwischen den IDS-Depots sowie zu den IDS-Hubs.“

Sendungs- und Wechselbrückennummer verheiratet

Beim Verladen der Sendungen auf die Wechselbrücke scannen die Mitarbeiter alle Packstücke. Diese Informationen „verheiratet“ das System mit der Nummer der Wechselbrücke. Während des Transportes meldet das GPS-Modul mindestens alle 15 Minuten den exakten Standort der Wechselbrücke und damit auch der konkreten Sendung an das IT-Portal von IDS. Befindet sich eine Wechselbrücke im Stau oder ist in einen Unfall verwickelt, dann zeigen Monitore in den 50 IDS-Depots die voraussichtliche Ankunftszeit und damit auch eine eventuelle Verspätung an. Die Kunden von Expresssendungen können so proaktiv informiert und das Entladepersonal optimal disponiert werden, heißt es seitens der Kooperation.

IDS rüstet vorhandene Wechselbrücken nach

Die Lithium-Ionen-Akkus der GPS-Module funktionieren ganz ohne externe Stromversorgung. Sie werden mit Sonnenenergie mittels Solarzellen geladen und halten große Energiereserven vor – unabhängig von Temperaturschwankungen und Wettereinflüssen. Auf dem Dach der Wechselbrücke montiert, stören sie weder beim Be- noch beim Entladen. Bei den bislang 1.100 verbauten Modulen soll es laut IDS Logistik nicht bleiben: Die restlichen 3.700 Wechselbrücken stattet die Kooperation in den kommenden Monaten sukzessive bis Mai 2021 ebenfalls mit GPS-Solar-Modulen von Mecomo aus.