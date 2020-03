Der Logistikdienstleister Dachser mit seinen weltweit mehr als 30.000 Mitarbeitern an knapp 400 Standorten erhält ein neues Führungsteam. Burkhard Eling (48) wird zum 1. Januar 2021 die Position des CEO (Chief Executive Officer) und Sprechers des Vorstands übernehmen, wie das Unternehmen mit Zentrale in Kempten mitteilt. Als Finanzchef (Chief Financial Officer, CFO) ist er seit 2013 Mitglied des Dachser-Vorstands. In seine Verantwortung fielen bisher unter anderem die Einführung von SAP und der Übergang zur europäischen Rechtsform SE. Eling folgt auf Bernhard Simon, der seit 1999 der Dachser-Geschäftsführung angehört und seit 2005 als geschäftsführender Gesellschafter an der Spitze des Familienunternehmens steht.

Simon und Schilling rücken in den Verwaltungsrat auf

Bernhard Simon und sein Stellvertreter Michael Schilling, Chief Operating Officer (COO) des Bereichs Road Logistics, rücken nach mehr als drei Jahrzehnten der engen Zusammenarbeit in operativen Führungspositionen bei Dachser 2021 gemeinsam in den Verwaltungsrat des Unternehmens auf, dessen Vorsitz Simon übernimmt. „In einem von langer Hand geplanten Schritt werden Michael Schilling und ich zum Jahresende 2020 unsere Verantwortung im Executive Board an die nächste Führungsgeneration weitergeben und damit gemeinsam einen Impuls für die Zukunft des Unternehmens setzen“, erklärt Vorstandssprecher Simon, Enkel von Firmengründer Thomas Dachser. „Auch wenn die Corona-Krise das gesamte Management-Team stark fordert, stellt sie unsere langfristige Strategie nicht infrage“, sagt er. Es sei jetzt wichtig, den seit Jahren vorbereiteten Generationswechsel an der Unternehmensspitze einzuleiten.

Alexander Tonn folgt auf Michael Schilling

Nachfolger von Schilling als COO Road Logistics wird ebenfalls zum 1. Januar 2021 Alexander Tonn (46). Er ist seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen. Seit 2014 verantwortet er in der Zentrale die internationale Weiterentwicklung der Kontraktlogistik. Seit drei Jahren leitet er auch die Business Unit European Logistics Germany.

Michael Hohm steigt in den Dachser-Vorstand auf

Einen Nachfolger für Burkhard Eling als CFO will Dachser noch bis Januar benennen. Dieser wird im Vorstand dann noch zwei weitere Kollegen haben. Neu in das Gremium tritt Stefan Hohm (47) zum 1. Januar 2021 als Chief Development Officer (CDO) ein und leitet das neu geschaffene Vorstandsressort „IT & Development“. Hohm ist bereits seit 27 Jahren im Unternehmen tätig. Zuletzt war er als Corporate Director für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Solutions-Geschäfte des Logistikdienstleisters zuständig.

Komplettiert wird das künftige Führungsteam nach Dachser-Angaben von Edoardo Podestà, der dem Dachser Executive Board seit Oktober 2019 als COO der Luft- und Seefracht angehört. Er verantwortet weiterhin die Bahnverbindungen zwischen Europa und China und ist in Personalunion auch für die Region Asien-Pazifik zuständig.