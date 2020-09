Eigentlich hätte diese Woche die IAA in Hannover begonnen, die Coronakrise hat es verhindert. Mercedes-Benz Trucks & Bus zeigt daher für ausgewählte Journalisten auch eine echte Weltneuheit der Sicherheitstechnologie. FERNFAHRER live ist natürlich im Werk Wörth live dabei und spricht mit den Entwicklern.

Der Terminhinweis kommt diesmal zuerst. Aus aktuellem Anlass haben wir die mittlerweile 37. Sendung von FERNFAHRER live auf Mittwoch, den 23. September ab 17 Uhr vorgezogen. Der Grund liegt auf der Hand. Die eigentlich für diese Woche geplante Eröffnung der IAA für Nutzfahrzeuge wurde vorzeitig auf Grund der Coronakrise abgesagt. Viele der üblichen Presseveranstaltungen, mit denen vor allem die Fachjournalisten über Produktinnovationen informiert werden, wurden abgesagt oder zu einer virtuellen Veranstaltung umgestaltet. Nicht so Daimler. Für eine nach Maßstäben des Nutzfahrzeugkonzerns eher kleine Gruppe von Fachjournalisten gibt es eine unter den verschärften Hygieneregeln stattfindende spannende Veranstaltung im Mercedes-Benz Kundencenter von Wörth. Sie heißt: NOW & NEXT.

Focus auf die Sicherheitstechnologie

Es gibt, wie nicht anders zu erwarten, ein Feuerwerk an Neuigkeiten wie etwa den bereits in Berlin vorgestellten Wasserstoff-Lkw. Darum werden sich unsere Kollegen vor Ort kümmern und darüber berichten. Der Focus von FERNFAHRER live liegt vor allem bei den Innovationen in der Sicherheitstechnologie. Diese haben unter der Regie von Stefan Buchner, der sich nach dieser Veranstaltung (statt wie geplant der IAA) aus seiner langjährigen Position als Leiter von Mercedes-Benz Trucks zurückziehen wird, noch einmal einen Quantensprung gemacht.

Wir von FERNFAHRER live wissen natürlich, welche Weltneuheit, wenn nicht sogar welche Weltsensation am Mittwoch vorgestellt wird. Allerdings haben wir versprochen, bis dahin nichts zu verraten - und daran halten wir uns auch.

Eine Technik, die Leben retten kann

Nur so viel: es ist eine Technik, die Leben retten kann. Vor allem in den Innenstädten. Die den Fahrer dort wirklich entlasten kann. Und daher haben wir gleich drei Experten von Daimler in unsere virtuelle Runde vor Ort eingeladen:

Christoph Tresp aus der Entwicklung, verantwortlich für die Entwicklung der Sicherheits-Assistenzsysteme

Carsten Barth, verantwortlich in der Entwicklung für den Abbiege-Assistent

sowie Kai Morschheuser, den Leiter der konzerneigenen Unfallforschung.

Sie stellen sich dabei stellvertretend für die Zielgruppe des FERNFAHRERs auch den Fragen von zwei Berufskraftfahrern, Christian Andres von der Spedition Köppen aus Duisburg sowie Uwe Mönch von der Spedition Rothermel aus Östringen, die beide eine große technische Begeisterung prägt und viele Jahre Erfahrungen auf ihren jeweils aktuellen Modellen des Actros mitbringen. Und wir freuen uns natürlich auf interessante Zuschauerfragen, die wir ebenfalls in die Sendung einbringen wollen.

Wir sehen uns!