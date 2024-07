Sicheres Lkw-Parken im TMS buchen Winsped integriert Bosch Secure Truck Parking

Der TMS-Anbieter LIS Logistische Informationssysteme erleichtert die Lkw-Parkplatzsuche. Im Transport-Management-System Winsped lässt sich jetzt das sogenannte Logistics Operating System (L.OS) von Bosch Secure Truck Parking integrieren. So können Disponenten im Handumdrehen mehr als 400 Parkareale in Europa in die Tourenplanung aufnehmen.

Sichere Lkw-Stellplätze entlang der Route finden

Das gemeinsame Ziel von LIS und Bosch liegt auf der Hand: Die Suche nach sicheren Lkw-Stellplätzen entlang der Hauptverkehrsadern Europas soll erleichtert werden. Die Integration des Parkplatz-Buchungssystems in Winsped ermögliche es den Anwendern, die Verfügbarkeit von Stellplätzen entlang der geplanten Route in Echtzeit zu prüfen und diese direkt über die Plattform Bosch Secure Truck Parking zu buchen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Zeit und Geld bei der Parkplatzsuche sparen

Das Tool umfasse mehr als 400 Parkareale in Europa und vereinfache den Disponenten sowie den Lkw-Fahrern die effiziente Tourenplanung unter Einhaltung der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten sowie Lieferzeiten. Zudem führt die Suche nach Stellplätzen durchschnittlich zu mehr als 30 Minuten an Zeitverlust pro Tag und damit zusätzlichen Personal- und Treibstoffkosten, erläutert Magnus Wagner, Co-CEO von LIS. Darüber hinaus sparen die Anwender bei der Buchung über das TMS 8 Prozent der Parkkosten.

Integration als POI in der grafischen Disposition

Ist Bosch Secure Truck Parking als Teil der grafischen Disposition von Winsped integriert, sehen die Nutzer die verfügbaren Parkplätze als sogenannte „Point of Interests“ (POI) auf einer integrierten Karte. Die Stellplätze sind mit wenigen Klicks buchbar und können nahtlos in die Streckenplanung integriert werden. Der Fahrer muss beim Antreten der Route lediglich der Navigation folgen.

Bosch und LIS-Mutter DKV kooperieren

Die Kooperation von LIS mit Bosch im Rahmen der Lkw-Parkplatzsuche dürfte Teil der Vertriebszusammenarbeit zwischen DKV Mobility und dem TMS-Anbieter sein. Der Servicekarten-Spezialist aus Ratingen hatte das IT-Unternehmen aus Greven Ende 2022 übernommen. Eines der erklärten Ziele ist es, gemeinsamen Geschäftskunden ein breiteres Portfolio zu bieten. Aktuell haben die beiden Konzerne eine Partnerschaft im Hinblick auf Service- und Reparaturarbeiten an mehr als 450 Bosch-Car-Service-Stationen in Deutschland abgeschlossen. Das Angebot richtet sich in dem Fall vor allem an Flotten mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen.

