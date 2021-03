Der Experte für Echtzeit-Transporttransparenz Shippeo gibt Gas: Das französische Start-up konnte im vierten Quartal 2020 mit Ewals Cargo und Veidekke gleich zwei große Kunden gewinnen. Aber auch sonst lief für den Experten in Sachen Echtzeit-Transporttransparenz im vergangenen Jahr alles nach Plan.

Shippeo wächst durch Zukauf

Im Zuge seines Wachstumskurses hat Shippeo zudem das ebenfalls französische Start-up oPhone aus Lyon übernommen. Damit hat das Unternehmen sowohl die Technologie als auch den Kundenstamm von oPhone in das eigene Portfolio übernommen. Gleichzeitig wurde der Sitz von oPhone zur achten europäischen Niederlassung von Shippeo. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich demzufolge im Laufe des vergangenen Jahres auf knapp 140 verdoppelt. Shippeo ist zudem bereits in 70 Ländern aktiv und bedient dort nach eigenen Angaben mehr als 70 Kunden. Zu den Kunden von Shippeo in der DACH-Region gehören unter anderem Fressnapf, Eckes-Granini, Thyssen Krupp sowie 4Flow.

Mehr Transparenz für Ewals und Veidekke

Der niederländische Logistikdienstleister Ewals Cargo Care behält bei täglich mehr als 3.400 Lieferungen mit Shippeo den Überblick. Denn er sieht auf diese Weise genau, wann welche Lieferung wo ankommen wird und kann Kunden im Falle von Verzögerungen rechtzeitig benachrichtigen. Der norwegischen Asphalthersteller Veidekke wiederum nutzt die Lösung, damit in der Intralogistik alles planmäßig abläuft. So ist immer bekannt, wann eine Lieferung mit Material bei den einzelnen Fabriken ankommt. Und das ist dringend vonnöten: Denn es erreichen pro Jahr rund drei Millionen Tonnen an Rohmaterial die einzelnen Produktionsstätten von Veidekke. Ebenso viel Material liefert der Asphalthersteller an die einzelnen Baustellen.