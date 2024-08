Setlog-Studie zur Lage im Roten Meer Stabile Frachtraten trotz Nahost-Konflikt

Seit knapp einem Jahr attackiert die Huthi-Miliz aus dem Jemen Handelsschiffe im Roten Meer. Die USA und Großbritannien greifen im Gegenzug seit Mitte Januar 2024 Stellungen der Huthi im Jemen an. Die EU schützt einen der wichtigsten Seehandelswege der Welt ebenfalls. An dem Militäreinsatz beteiligt sich Deutschland mit der Fregatte „Hessen“.

Für die Container-Frachtraten bedeuten die Angriffe laut Ralf Düster, Geschäftsführer des Softwareunternehmens Setlog, eine Disruption. Sie befinden sich auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Eine Studie der Bochumer Firma veranschaulicht die Folgen der Störungen. In der ersten Jahreshälfte waren Textilien und andere schnelldrehende Konsumgüter aus Fernost durchschnittlich 47,8 Tage unterwegs – 12,2 Tage mehr als im Vorjahr. Das liegt an den Umwegen, die die Handelsschiffe wegen der Angriffe fahren müssen. „Die Container sind dadurch länger geblockt“, sagt Düster im Gespräch mit trans aktuell.

Das führe zu einer Verknappung des Angebots. Weil die Nachfrage – auch die aus Deutschland – aktuell schwächle, befinden sich die Frachtraten nach einem Hoch im Mai momentan aber auf einem relativ stabilen Niveau.

Die Studie veranschaulicht auch den aktuellen Stand der Konsumgüterwirtschaft in Deutschland. Die Stückzahlen waren im ersten Halbjahr 2024 um 15,8 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Als Gründe nennt Düster, der bei Setlog für Supply Chain Management & Logistics verantwortlich ist, den schwächelnden Konsum in Deutschland und der EU, aber marginal auch Produktionsverschiebungen in Richtung Osteuropa, Türkei und Nordafrika.

Unklar, wann sich die Lage entspannt

Der Mehrfrontenkrieg im Nahen Osten ändere an den hohen, aber stabilen Frachtraten nichts. „Die Umfahrung läuft“, sagt Düster. Die Schifffahrtsrouten führen weiterhin um Afrika herum oder durch den Panamakanal für den Osten Nordamerikas. Durch den Suezkanal fahren die Handelsschiffe erst wieder, wenn die Lage komplett entspannt ist. „Und keiner weiß, wann das sein wird.“ Erst dann würden die Preise wieder sinken.

In der Zwischenzeit andere Verkehrsträger zu nutzen, stelle im Grunde keine Option dar. Der Transport auf der Schiene von China nach Europa wird genutzt, hat aber weitaus weniger Kapazitäten und ist noch teurer als das Schiff. Noch teurer als die Schiene ist die Luftfracht. Chinesische Online-Versandhändler wie Temu oder Shein blockieren nach Angaben von Düster die Frachtkapazitäten. Daher könnte oft nur Platz auf Passagiermaschinen gebucht werden.

Situation in Bangladesch führt zu Problemen

Der Regierungswechsel und die Studentenproteste in Bangladesch stellen laut Düster für die Produktion dort momentan ein größeres Problem dar als die Angriffe der Huthi-Miliz: „Dadurch sind Störungen zu erwarten.“ Denn die Produktion rund um die Hauptstadt Dhaka herum stockt. Betroffen sind insbesondere die Textilbranche – aber auch die Produktion von Konsumgütern wie Fahrräder. Tatsächlich könnte es sich um die nächste Disruption handeln. Für Ende Oktober rechnet Düster aufgrund der Goldenen Woche in China, während der die Fabriken geschlossen sind, mit weiteren Problemen.

Disruptionen ist der Setlog-Geschäftsführer mittlerweile gewohnt. Die Corona-Pandemie löste die erste aus. Die zweite folgte mit den hohen Energiepreisen aufgrund des russischen Angriffskriegs. Aufgrund dieser Ereignisse wurde die Supply-Chain-Management-Software von Setlog schrittweise optimiert. Die digitale Lösung richtet sich in erster Linie an Industrieunternehmen, vor allem aus der Textilbranche. Marco Polo, Peek & Cloppenburg, Tom Tailor und Betty Barclay zählen zu den Kunden, aber auch Konsumgüterfirmen wie Wenko und Automobilzulieferer wie MTS Systems.

Die Logistikdienstleister und Spediteure arbeiten manuell in der Software oder sind mit ihrem TMS per Schnittstelle an die Software angeschlossen und somit direkte Partner der Kunden-Supply-Chain.. „Die Lösung meldet zum Beispiel aus der Produktion heraus, welche Ware fertig ist“, sagt Düster. Im Falle der von den Huthi-Angriffen beeinflussten Container-Frachtraten reagierten die Transportunternehmen prompt. Das zeigt die Analyse der Setlog-Experten. Die Transportzeit ist demnach in der ersten Jahreshälfte von durchschnittlich 5,9 Tage auf 4,9 Tage gesunken. „Diesen einen Tag haben die Unternehmen vor allem durch den intelligenten Wechsel von früher angefahrenen Entladehäfen und Verkehrsträgern im Nachlauf aufgeholt“, sagt Düster.

Reedereien sind die Nutznießer

Während die Industrie leide, seien die Reedereien die Nutznießer der aktuellen Situation. Sie halten laut Düster das Preisniveau künstlich oben. Er rät den Industrieunternehmen daher, frühzeitig und schnell zu agieren. Also bereits während der Produktion die Ware in Laboren zu testen, die Buchungsvorgänge mit den Spediteuren früher als sonst anzugehen und vor allem auf digitale Lösungen zu setzen. „Wichtig ist, dass es nicht zu Medienbrüchen kommt.“

Logistikdienstleister und Spediteure sollten frühzeitig Container buchen. Und: „Partnerschaftliche Ansätze werden immer wichtiger.“ Damit sind zum Beispiel Open-Source-Lösungen gemeint, an die sich Spediteure schneller anbinden können. So ist Düster mit Setlog auch Mitbegründer des Fördervereins der Open Logistics Foundation, unter dem Dach des Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML Dortmund. Die Beteiligten setzen auf den Einsatz von Open-Source-Komponenten für Dienste und Services in der Plattformökonomie von morgen, der Silicon Economy.

Damit Disruptionen die globale Schifffahrt weniger hart treffen und nicht zu Verzögerungen, höheren Preisen und Verlusten führen, gibt es also Mittel. Digitale Lösungen sowie offene und partnerschaftliche Ansätze sind mit die wichtigsten.

Das Unternehmen

Setlog bietet Supply-Chain-Management-Lösungen an, zentrales Produkt ist die cloudbasierte Software Online Supply Chain Accelerator (OSCA).

Seit Oktober 2023 Teil der Rhenus-Gruppe.

OSCA nutzen mehr als 150 Marken in den Bereichen Bekleidung, Elektronik, Nahrungsmittel, Konsumgüter und Hardware.

2001 gegründet

Sitz in Bochum, weitere Standorte in Köln und New York

60 Mitarbeitende

Geschäftsführung: Guido Brackelsberg, Dmitry Chaykin, Ralf Düster, Jakob Gielen

Mehr als 40.000 Nutzer in 92 Ländern

Die Situation im Roten Meer

Seit November 2023 attackieren Huthi-Rebellen Containerschiffe im Roten Meer als Reaktion auf Israels Intervention in Gaza.

Der Suezkanal und die Schifffahrtswege im Roten Meer sind die kürzesten Routen zwischen Asien und Europa.

Im Mai dieses Jahres wurden nach Angaben der Supply-Chain-Plattform-Project 44 fast 80 Prozent weniger Schiffspassagen durchgeführt als im Mai 2023.

Die Schifffahrtsrouten führen nun um Afrika herum oder durch den Panamakanal.

Dennoch bleiben die Frachtraten stabil.

