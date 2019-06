Nach eigenen Angaben verstärkt das Troisdorfer Unternehmen damit sein Angebot im Bereich Seehafenhinterlandverkehr. „Das neue Angebot verbindet nun auch die Wirtschaft in Baden-Württemberg mit dem umschlagstärksten Seehafen in Europa“, sagt Berit Börke, Vorstand Vertrieb bei TX Logistik. „Wir nutzen dazu das Zugsystem Boxxpress.de, an dem wir seit dessen Gründung beteiligt sind und das sich in den Seehafenhinterlandverkehren Hamburg und Bremerhaven über Jahre durch hohe Stabilität und Zuverlässigkeit bewährt hat.“



Vorgesehen sind zunächst drei Rundläufe pro Woche. Das Terminal in Kornwestheim wird zum Produktionsstart direkt mit den Rotterdamer Terminals RSC, Euromax und ECT Delta verbunden. Damit werden die großen Containerterminals sowohl auf der Maasvlakte als auch im

Rotterdamer Stadtgebiet angefahren. Alle anderen Terminals in Rotterdam können per Umfuhr bedient werden.