Riesige Bauteile, gewaltige Aggregate und Maschinen mit kolossalen Ausmaßen – Schwerlast-Spezialist UTM wickelt bundesweit täglich mehr als 300 XXL-Transporte ab. Welche Schwierigkeiten das Team dabei überwinden muss und was den Job so besonders macht, erfahren Sie am 15. Februar 2020 in eurotransportTV. Vorab haben wir die eindrucksvollsten Fotos in einer Bildergalerie für Sie zusammengestellt.