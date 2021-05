Damit gewinnt Noerpel nach eigenen Angaben eine zweite Niederlassung in der Schweiz hinzu und erweitert sein Europanetz. Der Logistikdienstleister kann so künftig Zollabwicklungen für Im- und Exportverkehre zwischen der Schweiz und EU-Staaten „optimal durchführen“, so das Unternehmen.

Stärkung des Standort-Netzwerks

„Mit dem Zukauf ergänzen wir unser Standort-Netzwerk in Süddeutschland sowie in der Schweiz ideal“, sagt Stefan Noerpel-Schneider, geschäftsführender Gesellschafter der Noerpel-Gruppe. „Von Diepoldsau sind wir schnell und flexibel in Österreich oder Italien. Unsere großen Logistikterminals in Ravensburg oder Kempten erreichen wir innerhalb von 60 Minuten. So verkürzen wir Nachläufe“.

Das Unternehmen Lebert-Noerpel Baienfurt (Tochtergesellschaft der Noerpel-Gruppe) und die Logistik2000 demnach arbeiten bereits seit 20 Jahren vertrauensvoll zusammen.

„Daher wissen wir, dass wir durch die Integration in die Noerpel-Gruppe einen soliden und international erfahrenen Partner für die strategische Zukunft des Unternehmens an der Seitehaben“, sagt Dietmar Schwarz, Geschäftsführer von Logistik2000. Er wird die Geschäfte gemeinsam mit Mitgründer und Co-Geschäftsführer Mario Tiefenthaler weiterführen. Ergänzt werden sie von Peter Steidle, Geschäftsführer der Lebert, der künftig als Verwaltungsrat und dritter Geschäftsführer fungiert.