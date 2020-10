Die Aral Mautbox für EETS macht in immer mehr Ländern Schluss mit den Insellösungen bei der Mautabwicklung. Sehr bald können auch die Kosten für die Straßennutzung in der Schweiz über das technisch ausgereifte System abgerechnet werden. Weitere Länder stehen bereits in den Startlöchern und auch darauf ist die Aral Mautbox für EETS vorbereitet.

Viapass in Belgien, GO Maut in Österreich oder Telepass in Italien: Für die Mautabrechnung waren im internationalen Verkehr oft unterschiedlichste Geräte im Fahrzeug notwendig. Die Aral Mautbox für die „European Electronic Toll Services“ (EETS) ebnet einen anderen Weg. Derzeit können damit in elf europäischen Ländern die Mautgebühren abgerechnet werden. Sehr bald kommt die Schweiz hinzu. Dann lassen sich über die Aral Mautbox für EETS die anfallenden Mautgebühren für 1.800 Kilometer Nationalstraßen inklusive Autobahnen, mehr als 17.800 Kilometer Kantonstraßen und rund 51.000 Kilometer Gemeindestraßen abwickeln.

Die Schweiz ist das zwölfte Land nach Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Italien, Polen (A4 Krakau-Kattowitz), Spanien, Portugal sowie Norwegen und Teile von Schweden und Dänemark. Ungarn und Bulgarien stehen bereits in den Startlöchern. Aber auch Rumänien, Slowakei, Slowenien und Tschechien stehen auf der Liste der EETS-Anwärter.

Mit dem System von Aral sind Kunden optimal auf zukünftige Erweiterungen vorbreitet, denn sobald EETS auch in anderen Märkten verfügbar ist, lässt sich die Aral Mautbox dafür online freischalten.

Flexibel einsetzbar ohne Fixkosten

Neben der einfachen Abrechnung der Mautgebühren überzeugt die Aral Mautbox für EETS vor allem durch die leichte Erstinstallation und die flexible Nutzung im gesamten Fuhrpark. Durch das Plug-and-Play-System ist die Aral Mautbox für EETS innerhalb weniger Minuten bereit. Der Einsatz in unterschiedlichen Fahrzeugen ist ebenfalls problemlos möglich, da das System nicht fest verbaut werden muss. Übrigens fallen für die genutzten Boxen keine zusätzlichen Fixkosten an. Kunden zahlen nur, was sie auch fahren.

Über das Telematik-Center die Flotte im Blick

Die Aral Mautbox für EETS eröffnet ab dem Angebotspaket „Advanced“ auch den Zugriff auf ein Telematik-Center. Fuhrparkmanager haben damit via GPS jedes Fahrzeug im Blick oder können über das Portal bereits im Vorfeld die Mautgebühren auf einer definierten Route berechnen. Außerdem erleichtert eine Smartphone-App die Kommunikation zwischen Fahrparkleiter oder Disponent und Fahrer.

Ampel-Anzeige für noch mehr Durchblick

Der Status für jede Mautbox ist auf einen Blick im Online-Portal ersichtlich. So können sich Kunden schnell einen Überblick über die Länderabdeckung, das Leistungspaket oder den aktuellen Bearbeitungsstand verschaffen. Wurde ein Kennzeichenwechsel oder eine (De-)Aktivierung von Mautgebieten beantragt, zeigen die Farben Grün, Gelb und Rot an, ob die Aral Mautbox für EETS im jeweiligen Mautgebiet genutzt werden kann oder nicht.

Online-Portal macht das Tagesgeschäft einfacher

Jeder Aral Mautbox für EETS kann im Portal eine zusätzliche Information wie beispielsweise eine Kostenstelle oder eine Fahrzeugnummer zugeordnet werden. In den Auswertungen dient sie auch als Such- oder Sortierkriterium.

Mobilitätslösungen von Aral Fleet Solutions

Seit Mitte 2020 führt Aral seine Leistungen für Flotten unter dem Dach „Aral Fleet Solutions“. Hierzu zählen neben dem Tankkartengeschäft ganzheitliche Mobilitätslösungen wie die Aral Mautbox für EETS. Mit „Aral Fleet Solutions“ treibt der deutsche Tankstellen-Marktführer seine Transformation vom Anbieter für Tankkarten hin zu einem Anbieter ganzheitlicher Mobilitätslösungen voran.

Weitere Informationen unter www.aral.de/EETS, per Mail (info@aralcard.com) oder telefonisch unter 0800 / 72 37 115 (Mo - Fr in der Zeit von 7 - 19 Uhr).

Intuitiv bedienbar und leicht zu installieren: Die Aral Mautbox.

Foto: Aral Flexibilität für nationale und internationale Flotten: Die Aral Mautbox für EETS muss nicht fest im Fahrzeug installiert werden und kann deshalb leicht für mehrere Fahrzeuge genutzt werden. Dafür sind nur wenige Handgriffe erforderlich.

Aral Fleet Solutions Aral – ein Unternehmen der bp Gruppe

Als eines der weltweit führenden Energieunternehmen ist bp in über 80 Ländern auf sechs Kontinenten tätig. Die bp Gruppe, zu der auch Aral gehört, hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 emissionsneutral zu arbeiten: Für Kunden schafft das Unternehmen zukunftssichere Lösungen, die die sich wandelnden Anforderungen im Energie- und Mobilitätssektor jederzeit erfüllen, egal welche Veränderungen bevorstehen.

Ganzheitliche Mobilitätslösungen von Aral Fleet Solutions

Zum Portfolio gehören klassische Tankkarten zur Bezahlung von Kraftstoffen, ganzheitlichen Lösungen für den Einstieg in die Elektromobilität vom Bezug von Energie bis zur Ladeinfrastruktur sowie weitere Fuhrpark-relevante Produkte und Services. Dazu zählen etwa Qualitätskraftstoffe mit Anti-Schmutz-Formel, die Teilnahme an PAYBACK, REWE To Go mit hochwertigem Shopangebot, die elektronische Führerscheinkontrolle, benutzerfreundlichen Online-Services, höchste Kartensicherheit oder die Non-Profit-Initiative BP Target Neutral, mit der der CO2-Ausstoß einer Flotte neutralisiert werden kann.

Flächendecke Versorgung – national und international

Die BP+Aral Tankkarte ist auf national und international tätige Unternehmen zugeschnitten und eröffnet den Zugang zu rund 24.000 Tankstellen in 32 Ländern. Eine flächendeckende, grenzüberschreitende Mobilität ist damit garantiert. Ein weiterer Vorteil: Der Service ROUTEX4Trucks. Aus den TruckNet Europa-Stationen bieten 1.700 ROUTEX4Trucks-Stationen an den internationalen Hauptrouten speziell auf Trucks und ihre Fahrer ausgerichtete Angebote. Dazu gehören neben Lkw-Stellplätzen auch moderne sanitäre Anlagen, Ruheplätze und eine optimale Verpflegung.

In Deutschland umfasst das Netz rund 2.500 Aral Tankstellen unter anderem mit 110 Automaten-Stationen sowie 1.900 Eni-, OMV-, Westfalen- und Total-Stationen. Im Tankstellenetz von Aral bieten aktuell mehr als 2.200 Tankstellen AdBlue an, 470 von ihnen an einer eigenen Zapfsäule.