100 % emissionsfreier Kühltransport Vollelektrischer Sattelkoffer S.KOe COOL

Die Abgasgesetzgebung wird verschärft und in zahlreichen Großstädten werden ab 2025 viele Transporte im innerstädtischen Verteilerverkehr nur in sogenannten „Zero Emission Zones“ stattfinden können.

Speziell für die emissionsfreie Belieferung hat Schmitz Cargobull dazu den vollelektrischen, Sattelkühlkoffer S.KOe COOL mit batterieelektrischem Kühlaggregat und elektrischer rekuperierender Trailer-Achse ausgestattet.

Der typgenehmigte Sattelkoffer S.KOe COOL ist mit einer rein elektrischen Kältemaschine mit integrierter Leistungselektronik, einem Batteriesystem sowie einem Achsgenerator ausgestattet und arbeitet dadurch emissionsfrei. Die Nutzlast bleibt komplett erhalten, das Fahrzeug ist geräuscharm und ermöglicht so in städtischen Gebieten die Anlieferung in den frühen Morgenstunden wie auch am späten Abend.

Kühlspedition STI Deutschland nutzt den Kühltrailer

Seit fast zwei Jahren nutzt die Kühlspedition STI Deutschland einen vollelektrischen Trailer von Schmitz Cargobull. Damit spart sie bis zu fünf Prozent Treibstoff und verbessert ihren CO₂-Fußabdruck. Der emissionsfreie Kühlkoffer pendelt dabei auf einer rund 250-km-Strecke zwischen zwei Kühlhäusern, liefert im Multitemperaturbetrieb frische, gekühlte sowie tiefgekühlte Lebensmittel und verbraucht dabei keinen Tropfen Diesel. „Der elektrisch betriebene Trailer hat uns überzeugt. Damit gelingt es uns, schädliches Klimagas einzusparen“, versichert STI-Chef Dražan Malesevic.

Mit der elektrischen S.CU ep85 kühlen und heizen

Foto: Schmitz Cargobull Das elektrisch betriebene Kühlgerät S.CU ep85 kann kühlen und heizen.

Die elektrische Transportkältemaschine S.CU ep85 ist für das emissionsfreie Kühlen und Heizen der Ladung ausgelegt und bietet eine Kälteleistung von bis zu 15.800 Watt und eine Heizleistung von 10.500 Watt. Batterien am Stützwindwerk ersetzen dabei den Dieseltank und bieten weiterhin die Möglichkeit zusätzlich einen Palettenkasten mit Platz für 36 Paletten zu verbauen. Die Nutzlast beim vollelektrischen Kühlkoffer mit Batterie und e-Achse entspricht in etwa auch der eines Kühlaufliegers mit Dieselaggregat. Das zusätzliche Gewicht der Batterie beim vollelektrischen Kühlauflieger wird durch den Wegfall des Generators nahezu vollständig kompensiert.

E-Trailerachse von Schmitz Cargobull rekuperiert

Die elektrifizierte Schmitz Cargobull Trailerachse rekuperiert u. a. bei Bremsvorgängen Energie und verlängert so die Betriebszeit der Kältemaschine bzw. verringert die Nachladezeiten der Batterie über das Stromnetz. Das reduziert auch die Wartezeit an den Distributionszentren. Ein intelligentes Batterielademanagement stellt sicher, dass der Ladestand der Batterie möglichst hoch bleibt, um bei Stillstandsituationen, wie beispielsweise Staus, hohe Sicherheit zu bieten. Mittels drei vordefinierter Modi (ECO, STANDARD und SAFE) kann das Fahrzeug auf die Einsatzbedingungen und Ziele des Kunden optimiert werden. Dabei gilt der ECO-Modus für maximale Energie- und Kosteneffizienz im Kühltransport, der STANDARD-Modus für kosteneffizienten Schutz vor Warenverderb und der SAFE-Modus für maximalen Schutz vor Warenverderb. Die Modi können über das Display und das Tastenfeld an der Transportkältemaschine oder über das TrailerConnect® Portal sowie per App ausgewählt werden.

Auf den Bedarf der Kältemaschine abgestimmt

Die Generatorleistung der elektrifizierten Achse ist genau auf den Bedarf der Kältemaschine abgestimmt. Das System ist vollständig in die Schmitz Cargobull Telematik integriert, sodass der jeweilige Systemzustand z. B. Ladezustand der Batterie, verbleibende Reichweite, verbleibende Ladedauer, etc. – über das Telematik-Portal überwacht werden kann.