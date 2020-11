Der Intermodalspezialist Kombiverkehr stärkt seine Aktivitäten in Richtung Nordeuropa. Dem wachsenden Interesse an Verkehren von und nach Skandinavien trägt er mit einer personellen Aufstockung seines Vertriebsteams Rechnung. „Mit Björn Saschenbrecker konnten wir uns die Zusammenarbeit mit einem im Logistikmarkt sehr angesehenen Vertriebsexperten sichern, der auch das entsprechende Know-how im Bereich Short-Sea-Shipping und langjährige Erfahrung in diesem Marktsegment des Intermodalen Verkehrs mitbringt“, teilt Kombiverkehr mit. Der 39-Jährige werde Peter Dannewitz, Leiter Vertrieb, und Ulrich Bedacht, Leiter Nordeuropaverkehr und deutsche Ostseehäfen, bei den neuen Aufgaben unterstützen. Im Fokus dabei stünden der Kontakt zu den Häfen, Partnergesellschaften sowie zu Bestandskunden und zu potenziellen Neukunden.

Verkehre von und nach Skandinavien ausbauen

Kombiverkehr will ferner die Expertise des Vertriebsteams nutzen, um die Angebote im Verkehr mit Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland und dem Baltikum zu verdichten sowie weiter auszubauen. Der KV-Operateur bietet Skandi-Verkehre sowohl auf dem Landweg über die feste Querung als auch in Kombination mit der Fähre über die deutschen Ostseehäfen Lübeck, Kiel und Rostock an.

Saschenbrecker war mehr als zehn Jahre für die Fährgesellschaft TT-Line tätig, die letzten neun Jahre davon als Head of Freight mit der Fokussierung auf Strategie und Entwicklung.