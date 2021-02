Ob Steigung oder Gefälle, Kreisverkehr oder ewige Gerade – am Steuer des neuesten Erprobungs-Sattelzugs von SAF-Holland ist nichts zu spüren. Der schwarze Actros mit 460-PS-Maschine fährt in Kombination mit dem drei Achsen zählenden Kühlkoffer im Schlepptau so unauffällig wie eh und je.

Keine Selbstverständlichkeit, sind doch nur zwei der Auflieger-Achsen klassische Fabrikate aus dem Hause SAF-Holland. Die vorderste Achse nämlich hört auf den Namen SAF TRAKr, wobei das „r" für Rekuperation, also die Rückgewinnung von Energie steht. Sie rollt entsprechend nicht nur einfach mit, sie greift die Energie aus der Bewegung aktiv ab und wandelt sie mittels eines in der Mitte der Achse montierten Hochvoltmotors samt Getriebe in Strom um. Im Grunde wie ein Dynamo, mit dessen Hilfe man über den rollenden Fahrradreifen Energie gewinnt für das Fahrlicht. Nur dass auf dem Sattel des Drahtesels der zusätzliche Widerstand spürbar mittels Muskelkraft erst überwunden werden muss.

Rekuperation am Steuer nicht spürbar

Ist die Mühelosigkeit, mit der der Versuchs-Actros die Kraft für die TRAKr-Achse aufbringt, nun also nur dem hinkenden Vergleich zwischen untrainierten Beinen und dem ausgewachsenen Sechszylinder-Dieselmotor geschuldet? Nein, sagt Olaf Drewes, Director Group Innovation bei SAF-Holland. Das unbemerkte Wirken der Achse ist schließlich genau so gewollt und auf den geringen Widerstand zurückzuführen, mit dem die TRAKr arbeitet. Auf maximal 750 Nm beziffert Drewes die Kraft, die das System abgreift – eine Bremse dagegen verzögere schon mit bis zu 20.000 Nm pro Rad.