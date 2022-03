Mehrere Reedereien, darunter die weltweit größten MSC, Maersk und ONE, haben alle Frachtbuchungen von und nach Russland und in die Ukraine gestoppt.

Der Stopp umfasse alle Zugangsgebiete einschließlich des Baltikums, des Schwarzen Meeres und des Fernen Ostens Russlands, teilte MSC mit. Buchungen für die Lieferung von lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln, medizinischer Ausrüstung und humanitären Gütern würden weiterhin angenommen und geprüft. MSC „betreibt Schiffs- und Binnendienste von und nach Russland in voller Übereinstimmung mit den internationalen Sanktionsmaßnahmen“, hieß es weiter.

Auch Hapag Lloyd leitet Container um

Die größte deutsche Reederei, Hapag Lloyd, hatte bereits am 24. Februar, dem ersten Tag der Invasion, Buchungen in die Ukraine und nach Russland ausgesetzt. Container, die bereits nach Odessa unterwegs waren, würden nach Constanta in Rumänien umgeleitet, solche mit Ziel Noworossiysk ins türkische Istanbul. Beobachter befürchten, dass ein großer Rückstau an Boxen entsteht. Das könnte weltweit neue Engpässe in der Containerlogistik auslösen.