Ein Fahrzeug des Baubetriebshofes Kirchheim unter Teck erhält durch Bürgermeister Günter Riemer und Hartfrid Wolff, Präsident der Landesverkehrswacht Baden-Württemberg, einen Aufkleber „Achtung: Toter Winkel“ und markiert damit den Start einer Aktion in Baden-Württemberg zu diesem Thema.

Foto: Stadt Kirchheim unter Teck,Johannes Dangel Auftakt zur Aufkleber-Aktion in Kirchheim unter Teck.

Rund 5.000 Aufkleber „Achtung: Toter Winkel“ sind bei Baden-Württembergischen Kommunen und Kreisen, die Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK) sind, bereits im Umlauf. AGFK und Landesverkehrswacht Baden Württemberg (LVW) versprechen sich, durch ihre gemeinsame Aktion Bewusstsein zu schaffen und Leben zu retten.

Der am rechten hinteren Heck von Lkw oder Bussen aufzubringende Aufkleber soll Radfahrer auf die Risiken hinweisen, denen sie laut AGFK an Ampeln oder größeren Kreuzungen durch abbiegende Schwerlastverkehre ausgesetzt sind. Aber auch die Berufskraftfahrer selbst sollen so sensibilisiert werden. Eine weitere Aktion in Sachen Toter Winkel war es, im vergangenen Jahr am Valentinstag, ein AGFK-Duftherz zu verteilen, mit dem die Interessenvertreter an den Schulterblick erinnern möchten.

Und auch Speditionen und Logistiker sowie Unternehmen mit Fuhrparks können sich an die Projektmacher wenden, um Unterstützer zu werden – oder etwa Aufkleber bestellen. Die Warn-Aufkleger lassen sich am rechten hinteren Heck von Lkw oder Bussen anbringen. Die AGFK rät dazu, sie in Augenhöhe der Fahrradfahrer anzubringen, also in einer Höhe von 1,50 bis maximal 1,70 Metern. Ein kleinerer Aufkleber, der dafür gedacht ist, an Transportern vor der Gefahr zu warnen, soll auf 1,20 bis 1,40 Metern aufgeklebt werden. Die Akteure weisen auf eine Haltbarkeit von etwa sieben Jahren hin.

Mehr als 70 Gemeinden in Baden-Württemberg sind mittlerweile Mitglied der AGFK-BW, die im Jahr 2010 von 19 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen wurde – mit Unterstützung der Landesregierung. Die AGFK hat sich vorgenommen, das Radfahren als selbstverständliche, umweltfreundliche und günstige Art der Fortbewegung zu fördern. Für das Verkehrsministerium ist die AGFK wichtiger Teil der Fahrradförderung des Landes und wird somit finanziell und ideell unterstützt. Weitere Unterstützung für dieses Projekt bekommt die AGFK vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem ADFC Baden-Württemberg.

Die im Jahr 2016 im Landeskabinett verabschiedete Radstrategie für die landesweite Radverkehrsförderung bis 2025 hat in einem Workshop mit Experten aus Kommunen, Verbänden und Akteuren aus der Verkehrssicherheit im November 2018 eine Strategie entstehen lassen, um mehr öffentliche Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für den Toten Winkel zu erreichen. Weitere Fachveranstaltungen und Aktionen sollen die Aktion unterstützen, wofür die AGFK auf ihrer Website weitere Informationen anbietet.