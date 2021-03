Im Sammelgutverkehr hat die Spedition ziemlich viel zu stemmen, ist die doch für gleich mehrere Stückgutkooperationen in vier Landkreisen tätig: Neben Cargoline, Online Systemlogistik,, SIM Cargo und 24plus ist VTL das neueste Netzwerk im Bunde. Dabei kombiniert Rüdinger Direktverkehre etwa zu anderen Cargoline-Partner und Hubverkehre für die anderen Netzwerke. Zuweilen ein Kraftakt – „im Sammelguteingang haben wir täglich 250 Tonnen mit 600 Sendungen, das ist an der Belastungsgrenze“, sagt Roland Rüdiger bei der Bilanzvorstellung. Ziel sei es daher, dass System auf der Eingangsseite zu entlasten und die Produktivität zu steigern – auch durch eine Samstagzustellung für die privaten Stückgutkunden.

Digitale Palettenverwaltung spart 100.000 Euro

Klappt das, könnte sich auch elektronisches Avis-System lohnen – passend zur Digitalisierungsstrategie des Familienunternehmens, das 2020 seinen 90.Geburtstag gefeiert hat. Neu ist dabei etwa eine digitale Auftragserfassung für Kunden, die automatisch ein entsprechendes Angebot erstellt und auch die Auftragserteilung vereinfacht. Neu ist zudem eine digitale Verwaltung der Paletten: Die Palettenverwaltung in Echtzeit macht es dem Fahrer einfach, direkt bei der Beladung auf dem Tablett die Anzahl und die Güte der Leerpaletten zu buchen. Die Buchung geht sofort an die Verwaltung, so dass der Kunde sofort seinen neuen Palettenstand sieht. Ein Palettentausch sei damit nicht mehr nötig, sagt der Unternehmer, und auch in der Umschlaghalle kann so bei Schichtübergabe der Palettenstand gleich erfasst werden. „Durch das System haben wir pro Jahr 100.000 Euro weniger an Palettenkosten“, sagt Rüdinger.