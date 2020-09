Drei Jahre hat Rosenbauer an der Entwicklung des „Revolutionary Technology“ gearbeitet, jetzt sind die ersten hybriden Tanklöschfahrzeuge aus der Vorserie bereit zur Auslieferung. Mit dem RT will Rosenbauer Antrieb, Architektur, Bedienbarkeit und Konnektivität von Einsatzfahrzeugen revolutionieren.

Nomen est omen bei Rosenbauer: Der Verkaufsschlager „AT“ lief 1994 erstmals als „Aluminium Technologie“ vom Band, mit einem damals wegweisenden Aufbau aus lasergeschnittenen Alu-Sandwichpaneelen. Längst wurde die Baureihe in „Advanced Technology“ umbenannt. Den Weg weisen möchte Rosenbauer auch mit seinem jüngsten Feuerwehr-Flaggschiff, dem RT, der 2019 als „Concept Fire Truck“ vorgestellt wurde und nun mit der Bezeichnung „Revolutionary Technology“ als Vorserienfahrzeug zur Erprobung an die ersten Kunden geht.

„Die hybriden Tanklöschfahrzeuge sind in Bezug auf ihren einsatztaktischen Nutzen, die Belademöglichkeiten und die Löschtechnik modernen Standardfahrzeugen weit voraus und in jeder Hinsicht revolutionär“, beschreibt Rosenbauer den Einsatzwert seines neuen Flaggschiffs. Man habe das Feuerwehrfahrzeug völlig neu gedacht und innovativ umgesetzt.

Revolutionäre Fahreigenschaften

Der RT verfügt über ein Niederflur-Chassis mit Kernrohrrahmen zwischen den beiden Achsen, in dem eine rund 550 kg schwere Traktionsbatterie verbaut ist. Dadurch ergibt sich ein ungleich tieferer Schwerpunkt als bei Feuerwehrfahrzeugen auf klassischen Lkw-Fahrgestellen – mit entsprechenden Fahreigenschaften. Zwei Elektromotoren erzeugen im RT eine Gesamtleistung von bis zu 360 kW (490 PS) und verleihen ihm laut Rosenbauer Beschleunigungswerte, wie man sie höchstens von Flugfeldlöschfahrzeugen mit 1.000 PS kenne. Ein Zweiganggetriebe sorgt dafür, dass genug Traktion für Steigungen vorhanden ist.

Hochvolt-Batteriespeicher mit 50 kWh

Der RT ist mit einem, optional zwei Hochvolt-Batteriespeichern mit jeweils ca. 50 kWh Kapazität ausgestattet, die den Fahrantrieb speisen und an der Einsatzstelle elektrische Energie zur Verfügung stellen. Über ein „Power Outlet“ können zeitgleich mehrere externe Geräte wie Lüfter oder Tauchpumpen mit bis zu 18 kW Gesamtleistungsaufnahme betrieben werden.

Dieselmotor als Range Extender

Die Löschwasserpumpe kann entweder elektrisch oder mit einem Dieselmotor betrieben werden. Für kürzere Löscheinsätze reicht die Energie des RT in der 100-kWh-Variante, bei längeren Einsätzen wird der Range Extender genutzt, der aus einem Sechszylinder-Dieselmotor mit einer Leistung von 200 kW (272 PS) und einem Stromgenerator besteht. Mit diesem Tandem wird der RT zu einem vollintegrierten Kraftwerk, welches die Akkus automatisch wieder auflädt, wenn mehr Energie verbraucht wird, als darin gespeichert ist. Dadurch werden mit dem RT Einsatzzeiten über den Vorgaben der EN 1846 erreicht.

Laden mit Wechsel- oder Gleichstrom

Die externe Aufladung der RT-Batterien kann sowohl mit Wechselstrom aus industrieüblichen Starkstromdosen oder an geeigneten Gleichstromladestationen durchgeführt werden. Bei voller Ladeleistung von 150 kW reicht nach Angabe von Rosenbauer eine Viertelstunde aus, um den Ladezustand beider Hochvolt-Akkus (100 kWh) von 50 auf 80 Prozent zu heben.

Einzelradaufhängung und Luftfederung

Die Einzelradaufhängung des RT garantiert bessere Federeigenschaften, Fahrkomfort und einen kleineren Wenderadius. Beim RT mit dem kürzesten Radstand (3.800 mm) beträgt der Wendekreisdurchmesser laut Hersteller ca. 15 Meter, mit aktivierter Hinterachslenkung sogar nur 12,50 Meter. Letztere dient der Manövrierbarkeit in engeren Gassen und ermöglicht den sogenannten Hundegang.

Foto: Rosenbauer International

Auf Ergonomie getrimmt

Eine weitere Besonderheit des RT ist sein luftgefedertes Fahrwerk mit wählbaren Fahrniveaus. Für Straßenfahrten lässt sich der Abstand auf 250 mm einstellen, für Fahrten durch unwegsames Gelände auf 350 mm und zum Durchqueren von überfluteten Straßen auf 470 mm (Watmodus). Zudem ermöglicht das Fahrwerk, den RT an der Einsatzstelle auf nur 175 mm abzusenken, um die Einstiegshöhe in Kabine und Mannschaftsraum zu reduzieren – und damit auch mögliche Verletzungsgefahren beim schnellen Ein- und Ausstieg.

Ausklappbare Trittstufen werden damit obsolet, auch und vor allem für die sieben Gerätefächer, was die Entnahme von Rettungsgerät enorm erleichtert. Zudem stehen manuelle oder elektrische Absenkvorrichtungen zur Verfügung, zum Beispiel für die Schiebeleiter am Dach.

Offener Mannschaftsraum, LED-Umfeldbeleuchtung, keine Klapptritte

„Im Grunde ist die gesamte Fahrzeugarchitektur des RT auf Ergonomie getrimmt“, betont der Hersteller. Das gelte auch für den durchgängig begehbaren Mannschaftsraum mit seiner großzügigen Kopffreiheit beim Ein- und Aussteigen sowie beim Sitzen. Darüber hinaus erzeuge der RT dank neuer Hochleistungs-LED-Bänder in der Dachgalerie ein optimales, schattenloses Arbeitslicht rund um das Fahrzeug und lasse sich in allen Funktionen intuitiv bedienen.

Der RT als digitale Kommandozentrale

Alle Funktionen des RT, von der Beleuchtung bis zur Löschtechnik, werden digital gesteuert. Zwar gibt es im RT noch konventionelle Schalter und Knöpfe, die Bedienbarkeit mit Einsatzhandschuhen spielt schließlich eine wichtige Rolle, aber die Bedienung erfolgt in der Regel über einen zentralen Touchscreen.

Der Fahrer des RT wird unterstützt von Assistenzsystemen (welche genau, führt Rosenbauer nicht auf), Heckkamera und Kurvenlicht. Auf die digitalen Außenspiegel, mit denen noch der CFT aufwartete, scheinen die Konstrukteure nun verzichtet zu haben. Mittig im Armaturenbrett ist ein 17 Zoll großes Touchdisplay verbaut. Es wird von der Führungskraft auf dem Beifahrersitz bedient und kann von jedem Sitzplatz im Mannschaftsraum eingesehen werden. Für die Pumpe gibt es ganz klassisch ein weiteres Bedienpanel an der Fahrzeugrückseite. Darüber hinaus lassen sich diverse einsatzrelevante Funktionen auch mit mobilen Geräten (Rosenbauer EMEREC Tablet) von außerhalb des Fahrzeuges einsehen und bedienen.

Die Konnektivität wird vom RT selbst aufgebaut, in Form eines eigenen, abgesicherten W-LAN. Über das Rosenbauer-Fahrzeugmanagementsystem können Fahrzeugposition, -betrieb und -zustand auch jederzeit überprüft und der RT in ein Flottenmanagement eingebunden werden.

Mit seinem Einsatzmanagement- und Informationssystem EMEREC macht Rosenbauer den RT zur zentralen Kommunikationsdrehscheibe, über die unter anderem auch die kabellose Steuerung von Robotern, Drohnen und Sensorsystemen erfolgen kann.

Die Vorzüge der Konferenz-Sitzordnung

Die Sitze von Fahrer und Kommandant sind um 90 Grad nach innen drehbar, bis zu vier Einsatzkräfte sitzen an den Fahrzeugseiten über den Radkästen der Vorderachse mit Blick zueinander und bis zu drei weitere an der Kabinenrückwand mit Blick nach vorn. Damit können Einsatzbefehle und -besprechungen geschützt, in Ruhe und unter Bereitstellung aller relevanten Daten auf dem Zentraldisplay durchgeführt werden.

Mehr als ein Löschfahrzeug

Der RT ist ein vollwertiges Tanklöschfahrzeug, wie Rosenbauer hervorhebt. Seine löschtechnische Ausstattung lasse nichts zu wünschen übrig. So können die Rosenbauer-Pumpen N/NH25 (2.500 l/min bei 10 bar, 400 l/min bei 40 bar) und N/NH35 (3.500 l/min bei 10 bar, 400 l/min bei 40 bar) verbaut und mit einem Schaumvormischsystem bzw. einem Druckzumischsystem kombiniert werden.

Der RT fasst Wassertanks zwischen 1.000 und 4.000 Liter sowie Schaumtanks von bis 50 bis 400 Liter. Die zentrale Wassereinspeisung befindet sich im Heck, die Druckabgänge in den beiden hinteren Gerätetiefräumen 5 und 6 sowie optional an der Front und am Dach. An diese Abgänge können die Rosenbauer-Werfer RM15 (als Front- und Dachwerfer) bzw. RM35 (als Dachwerfer) anschlossen werden.

Ein Fahrzeug für den urbanen Einsatz

Mit dem RT fahren die Feuerwehren vollelektrisch und lokal emissionsfrei in den Einsatz. Die Rekuperation über die Elektromotoren lädt den Speicher, senkt den Bremsenverschleiß und damit die Entstehung von Feinstaub. Und an der Einsatzstelle werden Abgasemissionen und Lärmpegel gesenkt, weil die Energie für Beleuchtung und technische Geräte aus den Hochvolt-Energiespeichern stammt – sofern nicht bei längerer Einsatzdauer der Range Extender anspringt.

Für den Einsatz im urbanen Raum sprechen nicht zuletzt die kompakten Maße des RT: Er ist nur 2,35 Meter breit und bei einem Radstand von 3.800 mm nur 7,30 Meter lang. Es gibt ihn auch mit Radständen von 4.100 mm und 4.400 mm, die Fahrzeughöhe beträgt 2,90 Meter im abgesenkten Fahrniveau (ohne An- und Aufbauten).

All das macht den futuristischen RT zu einem prestigeträchtigen, in der Anschaffung sicher nicht günstigen Flaggschiff großstädtischer Berufsfeuerwehren mit vielen Einsatzfahrten.

