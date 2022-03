Nachdem das Unternehmen bereits im Februar eine Kooperation mit der Fricke-Gruppe – 66 Standorte in 25 Ländern – bekannt gegeben hatte, weitet Grammer nun auch in China sein Geschäft aus. Für den ­Serieneinsatz auf zahlreichen Lkw-Modellplattformen produziert Grammer bereits hochwertige Nutzfahrzeugsitze in China. Jetzt bedient das Unternehmen auch über den chinesischen Nachrüstmarkt die kontinuierlich steigende Nachfrage nach ergonomischen Lkw-Fahrersitzen. Der jetzt in China zur Nachrüstung erhältliche Fahrersitz Roadtiger basiert auf der erfolgreichen Grammer-Baureihe MSG 115. Der luftgefederte Sitz bietet in der Topausstattung zahlreiche intuitiv einstellbare Features wie verstellbare Schulter- und Seitenwangenunterstützung, einstellbare Dämpfungscharakteristik, pneumatische Lordosestütze, Sitzklimatisierung, Heizung und vieles mehr.