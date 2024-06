Rieck Logistik-Gruppe Mitten in der Transformation

Seit Dezember 2022 ist der neue Standort der Rieck Logistik-Gruppe im brandenburgischen Oberkrämer in Betrieb – Zeit für eine Bilanz. Die fällt laut Sascha Laßau und Gunnar Jung, Geschäftsführer der Rieck Logistik-Gruppe, konjunkturbedingt durchwachsen aus. „Es war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung“, sagt Jung, seit Januar Vertriebschef der Gruppe, im Gespräch mit trans aktuell. Ein Standort in Berlin, der Rieck-Hauptsitz in Großbeeren, reichte nicht mehr aus. Von Großbeeren aus beliefert Rieck den Berliner Süden, von Oberkrämer aus seit der Inbetriebnahme den Berliner Norden sowie Nord- und Nord-Ost Brandenburg.

Foto: Rieck Logistik Seit Dezember 2022 ist der neue Standort der Rieck Logistik-Gruppe im brandenburgischen Oberkrämer in Betrieb.

Lebensmittel, Automotive-Produkte, Fahrräder oder saisonale Artikel werden in Oberkrämer auf 12.000 Quadratmetern umgeschlagen. „Wir transportieren im Grunde alles außer Frische“, sagt Rieck-Geschäftsführer Laßau, der den Bereich Spedition verantwortet. Die Lagerfläche beträgt weitere 8.000 Quadratmeter, die Bürofläche 3.000 Quadratmeter. „Die Kombination aus Speditionsumschlag und Lagerfläche an einem Standort bringt einige Synergien für uns und unsere Kunden“, so Laßau. Rund 80 Fahrzeuge sind im Einsatz, darunter mehrheitlich die von Subunternehmern. Auf dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage. „Wir haben den Standort von Null aufgebaut, was Personal und Infrastruktur angeht“, sagt Laßau. Bei der Anlage im VGP Park Oberkrämer handelt es sich um ein Projekt auf der grünen Wiese. Die Infrastruktur steht, es fehlt allerdings noch an Personal – vor allem an Lkw-Fahrern.