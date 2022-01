Rhenus High Tech, technischer Mehrwertlogistiker, und Rhenus Home Delivery, Spezialist für die Endkundenbelieferung, haben am 20. Januar 2022 ihr gemeinsames Zentrallager im hessischen Niederaula eröffnet.

Standort Niederaula löst Kirchheim ab

Damit stehen in Niederaula nunmehr 14.000 Quadratmeter Lagerfläche sowie zusätzlich 1.500 Quadratmeter an Büroflächen zur Verfügung. Der neue Standort in Niederaula ersetzt die bisherige Niederlassung der Rhenus High Tech in Kirchheim, die im Frühjahr geschlossen wird. In den Komplex in Niederaula wird eine Trainingsakademie integriert, die in einem zweiten Bauabschnitt bis Sommer 2022 entstehen soll.

Zusammenarbeit soll forciert werden

Durch das gemeinsam genutzte Hub soll laut Unternehmensangaben das weitere Zusammenwachsen der beiden Rhenus-Netzwerke forciert werden. Der Logistikdienstleister hofft dabei auf Entwicklungspotenziale, die es ermöglichen sollen, noch besser auf die Bedürfnisse der Auftraggeber und Endkunden einzugehen. In Niederaula werden sowohl technisch anspruchsvolle Hightechprodukte als auch Möbel und weiße Ware umgeschlagen. Die zentrale Lage in der Mitte Deutschlands und die Anbindung an die Autobahnen A4, A5 und A7 soll ebenfalls zum weiteren Erfolg beitragen.

