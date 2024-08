Rhenus High Tech beim Projekt Realist Urbane Logistik in Stuttgart erforschen

Rhenus High Tech unterstützt das Forschungsprojekt Realist. Dabei geht es um die Elektrifizierung des urbanen Lieferverkehrs in Stuttgart. Die Universität und die Stadt sind dort an einer Machbarkeitsstudie dran.

Gemeinsam mit der Universität Stuttgart und der Stadt Stuttgart startet Rhenus High Tech eine zweijährige Machbarkeitsstudie. Bei dem Praxistest geht es um den Einsatz von E-Lkw im innerstädtischen Logistikalltag. Rhenus High Tech ist ab Mitte August 2024 als Speditionspartner dieses sogenannten Reallabors in der Testphase dabei.

Das Projekt Realist der Uni Stuttgart

Bei dem Projekt Realist (Reallabor zur beschleunigten Elektrifizierung des urbanen Logistikverkehrs in Stuttgart) will Rhenus High Tech neben anderen Speditionen unter anderem testen, inwieweit sich Standzeiten mit dem Aufladen eines E-Lkw kombinieren lassen. Das Projekt wird im Rahmen des Klima-Innovationsfonds der Stadt Stuttgart gefördert. „Realist zeichnet sich durch die einzigartige Kopplung von Logistik und Stromnetz aus, was zu wirtschaftlich und technisch realisierbaren Konzepten führt“, erklärt Charlotte Wagner, Projektverantwortliche der Universität Stuttgart.

Rhenus installiert Ladeinfratsruktur für E-Lkw

Rhenus High Tech übernimmt im Rahmen des Reallabors die Installation von Ladeinfrastruktur sowie die Beschaffung und den Betrieb eines E-Lkw. Zudem stellt das Unternehmen Erfahrungswerte und Telematikdaten bereit, die eine optimale Einsatzplanung und Überwachung der Fahrzeugperformance ermöglichen. Ein kontinuierlicher Informationsaustausch unter den Beteiligten während der gesamten Projektlaufzeit soll sicherstellen, dass alle auf dem neuesten Stand sind und gemeinsam an den Lösungen arbeiten. Die Erkenntnisse aus den Praxistests dienen in der abschließenden Phase, der schrittweisen Markteinführung des Konzepts, als Basis für das Stromversorgungs- und Logistikkonzept der elektrischen Stadtbelieferung in Stuttgart.

Lesen Sie auch