Das Projekt „Logistiknetzwerk der Zukunft“, das Lekkerland und die Rewe Group gemeinsam entwickelt haben, soll bis zum Jahr 2030 realisiert werden. Ziel ist, die Logistik von Lekkerland an die veränderten Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden in der Zukunft - mehr Snacks und Mahlzeiten - anzupassen, um auch weiterhin eine spezialisierte Feinlogistik für den kleinflächigen Einzelhandel anbieten zu können. Dafür wird die Rewe Group in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionenbetrag in die Lekkerland Logistik investieren.

Versorgung optimieren

„Mit unserer deutschlandweiten Logistikstruktur können wir unsere Kunden heute optimal versorgen“, sagt Hilmar Hübers, Chief Operating Officer bei Lekkerland. „Doch wir denken schon jetzt an morgen. Wir möchten perspektivisch ein noch besserer Partner sein, sodass unsere Kunden und ihre Verkaufsstellen noch attraktiver für Endverbraucher werden.“

Lekkerland steigert Kapazität

Konkret heißt das, dass Lekkerland seine Kapazität und Leistungsfähigkeit für frische und ultrafrische Sortimente weiter deutlich ausbauen wird. Neben Neubauten sind in der neuen Logistikstruktur zum Beispiel auch An- und Umbauten sowie Standortverlagerungen angedacht.

Zentrallager in Hannover geplant

Bereits beschlossen ist der Neubau eines Zentrallagers in Hannover, das Ende 2022 als Regionallager für Tabak, Trockenware, Frische und Tiefkühlartikel in Betrieb gehen soll und auch den Norden Deutschlands zudem mit Produkten aus den Bereichen Trockenware und Tabak versorgen soll. Auch am Standort Köln soll bis Ende 2022 stark investiert werden.