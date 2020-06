René Lang (43) aus dem Erzgebirge kämpft um das Überleben seines Unternehmens. Das Elbehochwasser 2002 hat es mit viel Mühe und Not überstanden. Jetzt kommt es aber wohl noch dicker für ihn und seine 45 Mitarbeiter. "Der gesamte Tourismus kam bereits Ende Februar komplett zum Erliegen, und seine Auferstehung wird Monate, wenn nicht gar Jahre dauern. Wir brauchen deshalb einfach ein Signal in der Öffentlichkeit, dass wir nicht vergessen werden", spricht er dem ZDF vor dem sächsischen Landtag in Dresden ins Mikrofon – durch eine Gesichtsmaske, versteht sich. Zusammen mit Reiner Maertens hat er einen Korso von 50 Bussen zum sächsischen Landtag organisiert und so Schule gemacht in Deutschland.

2019 buchten rund 24.000 Gäste unter dem Motto "sächsisch – günstig – familiär" bei Lang und seinem Team; zum 30-jährigen Firmenbestehen sollte sogar ein ganzes Hotel angemietet werden. Daraus wird nun vorerst ebenso wenig wie aus der Auslieferung seines siebten Busses, eines Neoplan Skyliner. "MAN hat sich hier kulant gezeigt und die Auslieferung bis auf ein Jahr gestreckt, ohne Zusatzkosten", sagt Lang. Er kann seinen ganzen Stolz der Flotte also eine ganze Weile nur in München auf dem MAN-Werksgelände besuchen. Und er ist nicht der einzige Unternehmer, der auf diese Art die Notbremse ziehen muss. Die Coronakrise wird von einigen seiner Mitbewerber schon als "Kernschmelze" beschrieben, wie in vielen Teilen der Wirtschaft. Nur, dass es den Tourismus und den Busverkehr besonders hart getroffen hat.