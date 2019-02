Vor dem Amtsgericht Mannheim wird ein dramatischer Lkw-Unfall verhandelt, der unter dem Titel "Unfall trotz Notbremsassistent" auf Eurotransport.de beschrieben ist. Ein Fahrer muss sich verantworten, weil er im Sommer 2017 mit seinem Actros trotz des aktivierten Notbremsassistenten ABA 3 in ein Stauende gerast ist. Bei dem Unfall starben zwei Menschen. Dabei geht es auch um die Frage, ob ein Systemversagen der Technik vorlag oder der Fahrer den ABA 3 im Reflex durch Bremsen übersteuert hat, was hier technisch möglich ist. Das wirft grundsätzliche Fragen auf. Warum wird ein Lkw-Fahrer, der in ein Stauende rast, sodass dabei Menschen zu Tode kommen, der fahrlässigen Tötung angeklagt? "Weil er den Taterfolg, hier Tötung, kausal verursacht hat", sagt der Fachanwalt Matthias Pfitzenmaier, "er also in der Schuldform der Fahrlässigkeit die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat. Diese liegt in der Unaufmerksamkeit, durch die der Lkw-Fahrer die vor ihm stehenden Fahrzeuge nicht wahrgenommen hat, obwohl er diese hätte erkennen können.

"Fahrer muss sein Fahrzeug jederzeit beherrschen."

"Wie hoch ist dabei in der Regel das zu erwartende Strafmaß? "Das kommt sehr auf den Einzelfall an. Der Straftatbestand des Paragrafen 222 StGB ist mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren relativ moderat. In den meisten Fällen, in denen eine Freiheitsstrafe verhängt wird, wird diese zur Bewährung ausgesetzt. Für die Frage der Höhe kommt es auf den Grad der Fahrlässigkeit und die Folgen an. Für ein Urteil reicht, dass für den Fahrer das Ende des Staus erkennbar war. Der Fahrer kann dann zur Milderung des Strafmaßes beispielsweise ein Augenblicksversagen einwenden." Welche Rolle spielt in diesem Verfahren rein juristisch der Notbremsassistent? "Meines Erachtens nur für die Frage der Strafzumessung. Für das rechtzeitige Anhalten ist der Fahrer allein verantwortlich. Das Ausschalten des Notbremsassistenten ist per se nicht pflichtwidrig, wenn ich davon ausgehe, dass der Fahrer die Situation jederzeit zu beherrschen hat und der Notbremsassistent nicht in jedem Fall funktioniert." Dann liegt der Pflichtverstoß, der den Unfall begründet, in der mangelnden Aufmerksamkeit, also der Fahrlässigkeit, die eine Haftung des Haftpflichtversicherers auslöst. "Anders wäre es dann, wenn die Notbremsassistenten so konstruiert wären, dass sie autonom reagieren, also der Fahrer quasi am Steuer schlafen dürfte und der Lkw autonom fährt und bremst. Dann wäre das bewusste Ausschalten eine ggf. als vorsätzlich einzustufende Pflichtwidrigkeit."

Foto: Matthias Pfitzenmaier Matthias Pfitzenmaier, Anwalt: "Ein Fahrer muss seinen Lkw zu jeder Zeit beherrschen und die im Verkehr nötige Sorgfalt an den Tag legen."

Bei diesem Verfahren geht es auch um die Frage, ob der ABA 3 möglicherweise technisch versagt hat, was laut Gutachter der Fall gewesen sein soll. Wie würde sich das auf das Strafmaß auswirken? "Das kann man so und so sehen. Die Frage ist, ob ich den Umstand eines nicht vorhersehbaren Systemversagens zugunsten des Fahrers ansetze, quasi als doppeltes Pech. Auf der anderen Seite kann ich auch argumentieren, dass der Fahrer leider keinen Anspruch auf das Funktionieren eines Assistenzsystems hat und dessen Versagen ihn dann auch nicht entlastet." Übergibt der Gesetzgeber nicht die ganze Verantwortung an den Fahrer, indem der den Notbremsassistenten jederzeit übersteuern können muss? "Der Fahrer hat meines Erachtens mit den Helfersystemen die gleiche Pflicht wie ohne, nämlich sein Fahrzeug jederzeit zu beherrschen und die im Verkehr erforderliche Sorgfalt an den Tag zu legen. Das kann erst anders werden, wenn die Fahrzeuge wirklich autonom fahren. Dort sind wir derzeit aber noch nicht."